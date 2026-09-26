La diputada provincial Mayra Mendoza participó del Congreso Educativo "Imaginar y Transformar", realizado en Mar del Plata, un espacio de encuentro, debate y construcción colectiva que reunió a docentes, estudiantes, investigadores, organizaciones y representantes de la comunidad educativa para pensar los desafíos presentes y futuros de la escuela pública. El cierre del encuentro estuvo a cargo del diputado nacional Máximo Kirchner y la senadora provincial Fernanda Raverta.

Durante su intervención, se refirió a los recientes resultados de las pruebas PISA 2025, que mostraron que Argentina retrocedió en las tres áreas evaluadas, Ciencias, Lectura y Matemática, lo que representa caídas de 13, 12 y 11 puntos respectivamente en relación con la edición 2022: “si hablamos de resultados, tenemos los de las pruebas PISA, que fueron malos”, dijo, y remarcó que “los jóvenes que tuvieron como resultado las pruebas PISA hoy tienen 15 años, y tenían 5 años en el 2015. Son jóvenes o niños que comenzaron la primaria con Mauricio Macri. Tuvieron Macri, pandemia y Milei. Este es el resultado que vemos hoy. Es muy grave lo que está sucediendo en términos de consecuencias”.

“Siempre quieren asignarle la responsabilidad a una determinada fuerza política. Y eso machacan, machacan y van generando un sentido común que después genera que haya gran parte de la población que no pueda reconocer que el peronismo es el gobierno del pueblo y el que mejor le hace la vida a la gente, porque permanentemente está esa intención”, señaló Mayra, e indicó que “creemos que la memoria le gana al algoritmo. La memoria de la emoción y de la transformación que generaron los gobiernos de Néstor y Cristina en la vida de la gente tienen que ganarle a ese algoritmo, sumado a la militancia nuestra de poder darle una resistencia y disputar ese sentido que generan a través de los diferentes modos que tienen de llegar. Entonces, memoria mata algoritmo, y el resultado de las pruebas PISA es una evidencia de lo que significan los gobiernos en términos de mejor educación para nuestros jóvenes, para nuestros niños; también salud mental, por supuesto”.

Además, Mendoza hizo un repaso de los encuentros "¿Qué escuela queremos?", llevados adelante junto a estudiantes de distintas ciudades, donde las y los jóvenes compartieron sus miradas, experiencias y propuestas sobre la escuela que desean construir.

“Si hay algo que da vueltas en la caracterización común que fuimos haciendo en este diagnóstico en el día de hoy, se repite la soledad, la angustia, la falta de horizonte de vida que hoy hay en nuestros jóvenes. Pero también aparece siempre esa idea de la necesidad de un sentido de pertenencia, de una convocatoria. Hace 20 años que todos creíamos que no iban a llegar personas que nos puedan convocar a ser parte activa de un proyecto de país y luego a transformar nuestras vidas a partir de las políticas públicas. Entonces creo que eso es lo que tenemos que volver a recuperar y a convocar a nuestros jóvenes. Estas son las verdaderas redes sociales”, sostuvo Mayra.

Y destacó: “Hay un impacto tremendo en toda la vida de todas las personas a partir del uso de las pantallas, y hay ya resultados que indican que desde hace un tiempo esta parte, y yo hago una periodización de 10 años esta parte, pero que coinciden justamente con el final del gobierno de Cristina, el final de esos gobiernos populares que eran gobiernos con Estado presente y eficiente. Y eso se ve reflejado en los resultados de esas políticas públicas, en los resultados de los modelos económicos”.

La intendenta de Quilmes en uso de licencia subrayó: "La política se encarga cuando sabemos que hay violencia digital de género. Y la antipolítica contrata granjas de trolls para seguir aniquilando la salud mental de los jóvenes y tratando de cancelar o bloquear la posibilidad del pensamiento o la idea de quienes ellos consideran en contra de su propio interés, porque son intereses los que representan". Y agregó: “La política se tiene que encargar de pensar qué hacemos con las consecuencias de lo que ya sucede en nuestra vida. Y de esto se trata este tipo de encuentro. No es solamente ‘Cristina libre’ para recuperar el gobierno nacional, sino también para recuperar la Nación, la Provincia y municipios como Mar del Plata, con compañeras como Fer Raverta y el grupo de militancia que organiza estos encuentros, porque tienen ganas y tienen amor por su comunidad para poder hacerlo".

“El documento que termine como como conclusión de esta comisión es un gran gran aporte a lo que pueda surgir para un próximo gobierno, para el próximo gobierno peronista que necesitamos en nuestra nación, en nuestra provincia y sobre todo en los municipios, porque es desde los gobiernos locales que se transforma la vida de nuestras comunidades. Es desde el conocimiento del club de barrio qué es lo que necesitan nuestros pibes, es esa cercanía del Estado, es esa eficiencia del Estado que logra, de verdad, cosas que son muy gratificantes en la vida", expresó.

Mayra resaltó: “Depende de nuestra organización, formación y compromiso que esta parte del encuentro continúe en sumar a otros y a otras, en multiplicarnos, porque los que estamos acá sabemos lo que queremos, podemos tener un diagnóstico, pero no alcanza. Tenemos que ir a buscar a otros y a otras que tienen el mismo nivel de sentimiento para con nuestra comunidad. Es desde la política y un proyecto político de justicia social, de liberación y de amor. Formamos parte de un proyecto político que tiene un proyecto de vida como objetivo, para volver a poner la vida en el centro de la escena y que nuestros jóvenes disfruten la vida, tengan proyección, que vayan a la escuela con ganas, porque ese camino es el que les puede garantizar un mejor futuro”.

Mayra participó de la mesa “juventudes y educación: presente y futuro”, que formó parte de otras mesas de trabajo que abordaron los principales ejes de la agenda educativa: la construcción de tramas educativas para enseñar y aprender hoy; una ética digital centrada en lo humano; el vínculo entre escuela y comunidad; la articulación entre escuela, universidad y ciencia; los desafíos y disputas en la formación, el trabajo y la carrera docente; las infancias como únicas privilegiadas; la planificación y el financiamiento del sistema educativo a 20 años de la Ley de Educación Nacional, con sus avances, tensiones y desafíos; la articulación entre educación, trabajo y matriz productiva; y la relación entre educación y memoria, a partir de los itinerarios y marcas locales en el universo educativo.