Camino a los 60 años del Ateneo Cultural y Deportivo Don Bosco y al décimo aniversario de su predio en Bernal, la institución puso en marcha un Master Plan de infraestructura que contempla nuevos espacios deportivos y mejoras destinadas a socios y vecinos de la comunidad.

El Ateneo Cultural y Deportivo Don Bosco, conocido deportivamente como Don Bosco Rugby, atraviesa una etapa de crecimiento institucional y deportivo y ya trabaja en un importante proyecto de infraestructura para continuar desarrollando su predio de Bernal.

La iniciativa adquiere un significado especial porque acompaña dos fechas importantes para la institución: la proximidad de su 60° aniversario y los primeros diez años del predio, que durante la última década se consolidó como uno de los principales espacios deportivos y sociales del club. La iniciativa adquiere un significado especial porque acompaña dos fechas importantes para la institución: la proximidad de su 60° aniversario y los primeros diez años del predio, que durante la última década se consolidó como uno de los principales espacios deportivos y sociales del club.

La Etapa 1 del Master Plan ya se encuentra en plena ejecución. Como primer avance, fue finalizado y puesto en funcionamiento el nuevo ingreso al predio.

permitirá ampliar las posibilidades de entrenamiento y utilización deportiva del espacio. Al mismo tiempo, comenzaron las obras para la instalación de una nueva superficie de césped sintético de 40 por 60 metros, quepermitirá ampliar las posibilidades de entrenamiento y utilización deportiva del espacio.

El proyecto contempla además la construcción de dos canchas de pádel de alta calidad, incorporando una nueva propuesta deportiva y recreativa tanto para los socios como para los vecinos de Bernal.

Esta primera etapa tiene un plazo estimado de 60 días, con el objetivo de que los nuevos espacios puedan comenzar a utilizarse durante diciembre y enero y estén plenamente disponibles de cara a la pretemporada 2027.

Las obras forman parte de un proyecto integral de mayor alcance, desarrollado en distintas etapas, que apunta a acompañar el crecimiento del club y continuar mejorando la infraestructura y los servicios que ofrece la institución.

Desde Don Bosco destacaron especialmente que este proceso es posible gracias al aporte y acompañamiento de los socios y de toda la comunidad, que sostiene el crecimiento de una institución que se prepara para celebrar seis décadas de historia mirando hacia el futuro.

Don Bosco Rugby crece en Bernal: nuevas obras, nuevos espacios y un proyecto que busca seguir fortaleciendo el vínculo entre el deporte, el club y la comunidad.