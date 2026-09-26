La Municipalidad de Berazategui informa que, a partir del lunes 28 de septiembre, se retomará la atención en las oficinas de Licencias de Conducir que funcionan en el Complejo Cultural Municipal La Humanitaria (Lisandro de la Torre y 52, Hudson) y en el Centro Cívico, Cultural y Recreativo Municipal Gutiérrez (Calle 417 y Camino Real).

De esta manera, quienes necesiten realizar trámites relacionados con la obtención o renovación de la licencia de conducir, podrán acercarse a cualquiera de las tres sedes habilitadas en el distrito. La atención también continúa desarrollándose con normalidad en la Oficina de Control Urbano de Berazategui Centro, ubicada en calle 148 y 18 A.

Las tres sedes funcionan de lunes a viernes, de 7.00 a 15.00; y los sábados, de 8.00 a 12.00. Para solicitar un turno para tramitar o renovar la licencia de conducir, se puede ingresar en beraapp.berazategui.gov.ar/turnos_transito_general/main.php o en la plataforma Mi Argentina. Para más información, llamar al 0800-999-2525/0247, todos los días, las 24 horas.