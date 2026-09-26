Lanús Gobierno informa que el lunes 28, miércoles 30 de septiembre y viernes 2 de octubre, de 13:30 a 16:30, se llevará a cabo una nueva edición del tradicional Paseo de Compras 25 de Mayo en Santiago Plaul N° 3201, en Lanús Oeste.

Durante esas jornadas, las vecinas y los vecinos podrán acercarse a los puestos de emprendedores y emprendedoras locales, donde encontrarán productos artesanales de diferentes rubros a precios populares.

La iniciativa acompaña el desarrollo de la economía social, promueve el consumo de cercanía y fortalece los espacios de comercialización directa para productores y productoras del distrito.

De esta manera, el Paseo de Compras 25 de Mayo continúa consolidándose como una alternativa accesible para la comunidad y como una vidriera para el trabajo de los productores y las productoras de la ciudad.