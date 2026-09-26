La Ciudad avanza en el desarrollo del sur porteño con la ampliación del centro de alto rendimiento deportivo del Parque Olímpico de Villa Soldati: abrió el primer Centro de Rehabilitación y un hotel para deportistas y público en general.

El Parque Olímpico ocupa 32 hectáreas en el sur de la Ciudad y es un conjunto de pabellones e infraestructura que los deportistas de alto rendimiento usan para entrenarse. Tiene pabellones deportivos multiuso con nombres de los continentes: África (para deportes de contacto), Asia (para la Casa del Voley Argentino), Oceanía (para la Casa del Handball Argentino), Europa y América; con piletas olímpicas de natación y salto; y canchas deportivas de hockey, pistas de atletismo, gimnasio, vestuarios y consultorios.

Las nuevas puestas en marcha tienen que ver con la articulación pública privada. La clínica de rehabilitación fue construida por la Ciudad y concesionada por 5 años a la firma MS Rivadavia. Se suma a las instalaciones del Parque Olímpico, que acaba de abrir su primer hotel de 102 habitaciones, 24 de ellas adaptadas para personas con discapacidad. Es el hotel “LM Villa Olímpica”, el que tiene más habitaciones adaptadas de todo el país. Está concesionado por 5 años a la empresa Trans-Box.

Y aloja tanto a deportistas como a quienes van a los eventos del Autódromo Oscar y Juan Gálvez (hoy en obra), el Parque de la Ciudad o el estadio Mary Terán de Weiss, sede de grandes torneos como el Premier Pádel y partidos de tenis de primer nivel. En estos días recibe a los participantes del Mundial de Powerchair Football.

“La inversión en el sur es nuestra prioridad. Y el Parque Olímpico es lo mejor que hay en la Argentina para el deporte de alto rendimiento. Acabamos de concesionar con un acuerdo público privado la clínica de rehabilitación y el hotel que nos permite, por ejemplo, recibir deportistas y delegaciones que vienen a la Villa Olímpica”, sostuvo el Jefe de Gobierno, Jorge Macri. Y agregó: “El hotel y la clínica generan trabajo para la gente. Lo logramos con parte de inversión pública y mucha inversión de empresas, que sumaron servicios de alta calidad y tecnología médica de primer nivel”.

En la recorrida, Jorge Macri estuvo acompañado por el secretario de Deportes, Fabián “Chino” Turnes, el subsecretario de Integración y Desarrollo del Sur, Marcelo Di Mario, y Delfina Veljanovich representante de la Selección Argentina de patinaje artístico y medalla de bronce en los Juegos Suramericanos 2026.

El centro O2 Sports & Recovery atiende a deportistas de alto rendimiento, adultos mayores, pacientes con obesidad, diabetes, hipertensión o riesgo cardiovascular y también a quienes se están iniciando en la actividad deportiva. Tiene consultorios multidisciplinarios y de control preventivo del riesgo cardiovascular, diagnóstico por imágenes para la evaluación de lesiones, y un área de kinesiología, rehabilitación y gimnasio especializado orientados al reacondicionamiento físico y la recuperación funcional.

La innovación del complejo es su laboratorio genético, un espacio pionero enfocado en la detección de códigos de lesión en tejido blando que permite desarrollar terapias y estrategias de prevención personalizadas.

“Las inversiones en la zona sur posicionan al deporte como un eje central de la Ciudad. Ser elegidos Capital Mundial del Deporte 2027 demuestra que el trabajo junto a las federaciones rinde sus frutos”, dijo el secretario de Deportes, Fabián “Chino” Turnes.

Con estas aperturas, la Ciudad no solo suma infraestructura médica única a nivel nacional, sino que ratifica su política de impulsar el deporte como una herramienta que mejora la calidad de vida de deportistas, pacientes y vecinos.

El desarrollo del sur de la Ciudad

Todo es parte del plan que lleva adelante la Ciudad para consolidar al sur como un nuevo polo de crecimiento, con inversiones que generan empleo, potencian el desarrollo logístico y mejoran la conectividad y la infraestructura urbana en una zona en donde viven más de 700 mil personas.

“Estamos haciendo que el Sur sea protagonista del desarrollo de la Ciudad. Cada nueva inversión, cada obra y cada proyecto que se pone en marcha genera actividad, empleo y oportunidades. El Parque Olímpico es un claro ejemplo de esta transformación: donde antes había infraestructura deportiva, hoy estamos construyendo un verdadero polo que integra deporte, salud, turismo y servicios”, sostuvo Marcelo Di Mario, subsecretario de Integración y Desarrollo del Sur.

Entre los avances está la revitalización del Parque de la Ciudad y las obras en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez que ya están avanzadas en más de un 60%. Este viernes se confirmó que el MotoGP, en su regreso a Buenos Aires, correrá del 9 al 11 de abril del año próximo y estrenará el Autódromo remodelado. Mientras, sigue creciendo el sueño de traer de vuelta también a la Fórmula 1. Además, en Villa Lugano abrió el primer gran complejo de cines en el predio Factory Parque Brown (Av. Fernández de la Cruz 4602),

En el Barrio Olímpico también están en marcha las obras de nuevos edificios para viviendas: serán unos 1.000 departamentos. Y se proyecta un Polo Logístico como complemento del Centro de Transferencia de Cargas que generará 2.000 puestos de trabajo.

Además, el Polo Farmacéutico ya cuenta con un laboratorio en funcionamiento, mientras otros dos están en obra y comenzarán a operar en los próximos meses. A su vez, hay cuatro nuevos proyectos en trámite que avanzan hacia su radicación. En total, el desarrollo del Polo prevé la instalación de siete laboratorios y la generación también de unos 2.000 puestos de trabajo.