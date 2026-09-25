Los vecinos del sur del conurbano deberán armarse de paciencia una vez más. AySA informó que este domingo 27, desde la mañana hasta la tarde, realizará trabajos de mantenimiento integral en los tableros eléctricos de la Estación Elevadora Quilmes.

La intervención, que según la empresa es "programada para optimizar el sistema", implicará la parada temporal de las instalaciones y del bombeo de agua potable, con afectación directa en el suministro.

Las localidades que podrían verse afectadas son de Avellaneda, Quilmes, Lomas de Zamora y Almirante Brown. El servicio se normalizará de forma progresiva durante la tarde-noche del domingo.

Desde AySA pidieron hacer un uso responsable del agua y recordaron que quienes tengan tanque de reserva no deberían sufrir el corte si cuidan el consumo.

No es la primera vez en el mes que un fin de semana llega con trabajos y baja presión en la zona, lo que ya genera malestar entre los usuarios que esperan pasar el domingo sin sobresaltos.