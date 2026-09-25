El Puerto de Dock Sud volvió a poner de manifiesto su solvencia operativa y su infraestructura de alto nivel al concretar el embarque de una planta de perforación petrolera con destino a Onne Port, Nigeria. La maniobra tuvo lugar enel muelle público de carga general sobre el buque BBC TALLINN, una embarcación de 140,47 metros de eslora y 22,8 metros de manga.

Al respecto, la presidenta del Consorcio de Gestión del Puerto de Dock Sud, Mónica Litza, remarcó la relevancia estratégica de este tipo de maniobras: "Esta operación demuestra el valor fundamental de nuestro puerto como un eje estratégico que conecta la producción con el comercio internacional, facilitando tanto la importación de insumos clave como la exportación de bienes de alto valor agregado".

La operación de carga, a cargo de la firma Loginter, abarcó un volumen de 7.063 m³ y un peso total de 1.960 toneladas.

"Contamos con la infraestructura, la tecnología y el capital humano capacitado para afrontar desafíos logísticos de gran complejidad y seguir impulsando el desarrollo productivo nacional y regional", subrayó Litza.