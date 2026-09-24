La intendenta interina de Quilmes, Eva Mieri, supervisó la construcción de la nueva escuela secundaria del barrio La Matera, en Quilmes Oeste, que está siendo ejecutada con fondos 100% comunales ante el abandono de la obra por parte del Gobierno nacional.

"Es importante que podamos cumplir con una demanda histórica del barrio, frente a la decisión de Javier Milei, presidente de la Nación, de correrse y dejar de aportar a la obra pública, y con un claro objetivo de destruir la educación pública", sostuvo Mieri, acompañada por la secretaria de Educación y Culturas, Evangelina Ramírez.

En ese sentido, señaló: "Nosotros teníamos dos caminos como Municipio: o nos quedábamos de brazos cruzados y que todo esto no suceda, o arremangarnos y ver de qué manera nos hacíamos cargo, como lo estamos haciendo, para finalizar la obra. Porque nosotros creemos en la educación pública. Por eso Mayra desde el primer día puso a la educación en el centro de la gestión municipal".

Por su parte, Evangelina Ramírez remarcó: "Al componerse de un secundario completo, las pibas y pibes de este barrio tienen asegurada educación de cercanía, siendo una de las acciones y de las políticas públicas fundamentales que llevamos adelante a través de Mayra Mendoza y ahora continuamos con Eva, donde la educación sin duda es la centralidad en cuanto a políticas públicas, garantizando de esta manera un derecho que es fundamental. Como siempre decimos, claramente la educación no solo cambia el destino de cuna, sino también que genera un proyecto de vida".

El edificio está ubicado en la calle 890 entre 815 y 816, entre la Escuela Primaria Nº 87 y el Jardín de Infantes Nº 962, y contará con aproximadamente 1.200 m² cubiertos. En planta baja se construirán 2 aulas; sanitario adaptado para personas con movilidad reducida; sanitario docente; sala de máquinas; Dirección; Secretaría; SUM; espacios de circulación, y patio descubierto. A su vez, en planta alta habrá 4 aulas; sala de preceptores; sala multimedia; biblioteca; grupo sanitario, y espacios de circulación.

La nueva secundaria permitirá fortalecer la infraestructura educativa de La Matera y completar la trayectoria escolar obligatoria dentro de un mismo polo educativo, integrado actualmente por la Escuela Primaria Nº 87 y el Jardín de Infantes Nº 962.

Es importante señalar que la construcción de la nueva escuela formaba parte de un convenio tripartito entre Nación, Provincia y Municipio, y fue abandonada por el gobierno nacional de Javier Milei. Es por eso que el Municipio de Quilmes finalizará la obra, con el objetivo de completar los tres niveles de educación obligatoria dentro de este polo educativo del barrio.