La provincia de Buenos Aires se prepara para sus elecciones legislativas del 7 de septiembre de 2025, donde se renovará la mitad de la Legislatura provincial: 46 diputados y 23 senadores. Además, se elegirán concejales y consejeros escolares en los 135 municipios. A diferencia de los comicios nacionales, en la provincia se han suspendido las PASO.

Diez frentes electorales participarán en la contienda, y las negociaciones para definir las listas de candidatos se intensifican esta semana, con plazo hasta la medianoche del próximo sábado. La expectativa principal recae en las definiciones del peronismo y de la alianza de derecha conformada por La Libertad Avanza (LLA) y el PRO.

Fuerzas políticas y sus desafíos:

* Peronismo ("Fuerza Patria"): Tras un acuerdo entre Kicillof, Máximo Kirchner y Sergio Massa, las negociaciones para armar las listas son complejas, especialmente en la Primera y Tercera Sección Electoral (las más numerosas del conurbano), donde hay un fuerte debate sobre las cabezas de lista. El gobernador Kicillof busca sumar legisladores propios con miras a las presidenciales de 2027.

* Alianza de Derecha ("Alianza La Libertad Avanza"): Por primera vez, LLA y el PRO se presentan en conjunto. Para el presidente Milei, es crucial obtener un buen resultado en la provincia para llegar con impulso a las elecciones nacionales de octubre, donde se renovarán 127 diputados y 24 senadores.

* "Somos Buenos Aires": Esta alianza incluye a la UCR, peronistas de Hacemos, Partido del Diálogo, GEN, Partido Socialista y la Coalición Cívica. Armar las listas en esta coalición de múltiples partidos no será sencillo.

Renovación en la Cámara de Diputados:

Se elegirán 46 diputados bonaerenses en cuatro secciones electorales:

* Segunda Sección Electoral: 11 diputados

* Tercera Sección Electoral (conurbano y localidades populosas): 18 legisladores

* Sexta Sección Electoral: 11 diputados

* Octava Sección Electoral (La Plata): 6 diputados

En cuanto a las bancas en juego:

* Unión por la Patria (UxP): Pone en juego 18 bancas obtenidas en 2021 (8 en la Tercera, 4 en la Segunda, 3 en la Sexta y 3 en la Octava).

* La Libertad Avanza (LLA): De sus 13 diputados, renueva solo 5 (2 de la Tercera y 3 de la Sexta), con grandes expectativas de crecimiento, especialmente si la alianza con el PRO se consolida.

* PRO: Pone en juego el 63% de sus 13 bancas, arriesgando 8 escaños (3 de la Segunda, 2 de la Tercera, 1 de la Sexta y 2 de La Plata).

* Nuevos Buenos Aires (UCR-Cambio Federal y Acuerdo Cívico-UCR-GEN): Los bloques de la UCR, que responden a Maximiliano Abad y Facundo Manes, junto con la Coalición Cívica (CC), tienen 15 y 3 bancas respectivamente, y ponen en juego 12 escaños.

* La alianza derechista de LLA y el PRO, sumando sus bloques, tienen 26 escaños (8 del PRO y 5 de LLA), por lo que arriesgan la mitad de sus bancas.

* Los bloques de la UCR son los más comprometidos, arriesgando el 70% de sus diputados. UCR-Cambio Federal renueva 2 de la Sexta y 2 de la Segunda. Acuerdo Cívico-UCR-GEN tiene 7 bancas y solo una con mandato hasta 2027, el resto terminan en diciembre (2 de la Tercera, 2 de la Segunda, 1 de la Sexta y 1 de la Octava).

* Coalición Cívica (CC): Tiene 3 bancas y solo pone en juego 1, la de su presidenta Maricel Etchecoín, electa por la Tercera Sección.

* La Izquierda: Pone en juego las 2 bancas que posee, correspondientes a Guillermo Pacagnini (MST) y María Laura Cano Kelly (PTS).

Renovación en el Senado:

Se votarán 23 senadores en cuatro secciones electorales restantes:

* Primera Sección Electoral (norte del conurbano bonaerense): 8 senadores

* Cuarta Sección Electoral (noroeste provincial): 7 senadores

* Quinta Sección Electoral (Mar del Plata como cabecera): 5 bancas

* Séptima Sección Electoral (centro de la provincia): 3 senadores

En el Senado:

* Unión por la Patria: De sus 21 bancas (3 menos del quórum propio), pone en juego 10 escaños. Siete de estos legisladores responden a Cristina Kirchner, uno a Kicillof y uno a Sergio Massa. El senador restante, Eduardo Bucca, no está alineado con ningún sector. La mitad de los senadores que terminan mandato no podrán presentarse a una nueva reelección si no se anula la ley que prohíbe un tercer mandato consecutivo.

* La Libertad Avanza: Pone en juego solo 1 de las 4 bancas que tiene.

* PRO: Tiene 9 bancas y arriesga 4.

* Radicalismo (UCR-Cambio Federal): Es el bloque con el desafío más importante, ya que de sus 8 senadores, 7 terminan su mandato en diciembre.

* Joaquín De la Torre: El exintendente de San Miguel, quien se había unido a LLA, formó su monobloque "Derecha Popular" en abril de este año y su mandato termina en diciembre.