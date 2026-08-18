En un trabajo articulado entre la Policía y la Secretaría de Seguridad municipal, detuvieron a cuatro personas en dos operativos realizados este fin de semana.

Este fin de semana arrojó resultados positivos para la prevención del delito comúnmente conocido como “escruche”, que consiste en el ingreso con fines de robo a una propiedad en la que no se encuentran sus ocupantes.

La Secretaría de Seguridad municipal de Avellaneda, junto con el comando de patrullas de la Policía de la Provincia de Buenos Aires detuvieron a cuatro personas tras diferentes persecuciones en la zona de Wilde Oeste.

Por un lado, en los alrededores de Onsari y Lafuente, personal de patrulla detectó un Volkswagen Track sin patente. Al acercarse para su identificación observaron a una persona ingresando a una propiedad por medio de una escalera telescópica. El hombre, de 25 años, fue detenido tras la voz de alto y se encontraba en posesión de herramientas utilizadas con fines de robo.

Bajo la misma modalidad, otra banda que se movilizaba en un Ford Focus con pedido de captura fueron detectados por el comando de patrulla. Al dar la voz de alto, tres hombres de 31, 29 y 42 años abandonan el vehículo y se dan a la fuga hacia la zona de Monte Chingolo. Tras una persecución a pie son detenidos y se constata que portaban herramientas de corte y de fuerza, escalera telescópica, sogas, guantes, pasamontañas, dos mochilas, clavos estilo “miguelitos” y barretas.

Las investigaciones preliminares dan cuenta de conexiones entre ambas bandas, que tendrían ya varios robos a propiedades en su haber.