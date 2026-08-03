Política del Sur consultó sobre la interna peronista al dirigente del Frente Renovador en Avellaneda, Armando Bertolotto, quien sostuvo que Sergio Massa “está guardando un prudente silencio porque todo lo que está pasando ya lo anticipó hace dos años”.

Asimismo, hizo hincapié en que el peronismo no tiene que enfocarse únicamente en la unidad, sino también en presentar una propuesta: “Indudablemente algo se hizo mal, lo que hay que hacer acá es un proyecto de país”. “Napoleón decía ‘mirá lo que hace tu enemigo y hace lo contrario. Y si se equivoca, dejalo ser’. Si el gobierno no quiere las PASO es porque indudablemente le conviene a él que no haya PASO. Y el peronismo quiere las PASO, que gane el mejor y el que no gane, que acompañe”, afirmó el dirigente.

“Todo esto ya lo vimos y cuando leo esas encuestas que dicen que Milei gana cómodo, yo escucho a la gente en la calle y es otra cosa. El sentimiento en la calle es otro”, mencionó, al tiempo que planteó que la crisis del peronismo tiene que ver con no encontrar la forma de expresar el descontento de la gente. “Hay muchísima gente desilusionada con este gobierno, desde lo moral hasta lo económico. Leemos los diarios todos los días con las cosas que están pasando, están rifando el país, vendiendo todo por medio de la agencia del estado, lo que se está haciendo, es terrible”, agregó Bertolotto.

Por otro lado y sobre los insultos del presidente Javier Milei al presidente de Brasil, Lula da Silva, Bertolotto expresó: “Nunca vi nada igual. Lula tiene tanto de izquierdista como yo de liberal. Lula es lo más parecido al peronismo que hay, es una persona absolutamente pragmática”.

Señaló que Brasil es el principal proveedor y cliente, “antes que China y Estados Unidos”. “Con Brasil tenemos una Balanza Comercial de casi 40.000 millones de dólares”, remarcó. Y consideró que se puede apoyar a otro candidato, pero hay que apoyar ideas. “No caigamos en estas cosas de maleducado, es inconcebible”, afirmó y alertó que el país vecino está “amenazando con retirar embajadores”, apuntó.