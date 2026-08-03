El emblemático Centro Tradicionalista Fortín Quilmes, presidido por Norberto “El Gaucho” Llamas se prepara para celebrar un nuevo aniversario con una gran fiesta popular para toda la familia. La cita es el domingo 9 de agosto a las 12:30 hs en la sede de la institución en la Ribera.

Bajo el lema “Tradición, familia y nuestras raíces argentinas", el evento busca reunir a vecinos y amantes de las costumbres criollas en una jornada que promete espectáculos, comidas típicas y música en vivo.

Qué incluye la entrada

El valor de la entrada será de $30.000* e incluye un menú criollo completo: empanada, chorizo, morcilla, pollo, pechito de cerdo, asado, ensalada y helado de postre. Además habrá brindis y torta por el aniversario de la institución.

Una tarde de espectáculos

Durante toda la jornada habrá espectáculos en vivo, cantores, magos y baile familiar*. Uno de los números principales será la presentación del Mago Arcángel, que será parte del show. También se instalarán puestos de artesanías para recorrer durante la tarde.

Desde la comisión organizadora invitan a la comunidad a compartir un día de encuentro para mantener vivas las tradiciones: “Te esperamos para celebrar un nuevo aniversario del Fortín Quilmes".