Ante la difícil situación que atraviesa el entramado productivo de la provincia de Buenos Aires, los directivos de la Federación Económica encabezados por el presidente, Camilo Alberto Kahale, llevaron adelante una reunión con el objetivo de elaborar un plan de acciones para los comerciantes, industriales e integrantes del mapa productivo bonaerense.

El encuentro se desarrolló en la sede de FEBA Capital y estuvieron presentes los vicepresidentes Juan Carlos Uboldi, Alejandra Moccioli, María Laura Teruel y Carlos Cappelletti; el secretario general, Silvio Zurzolo; el prosecretario, Leonardo Tasca; el tesorero, Blas Taladrid; el protesorero, Guillermo Anso; la presidenta de MEFEBA, Natalia Facciolo y los directores Gabriela Folino y Walter Monzón Sauan.

Durante la reunión se analizaron las principales problemáticas que afectan a los distintos sectores de la economía provincial, entre ellas la caída del consumo, el incremento de los costos operativos, las dificultades de acceso al financiamiento y el impacto que genera el actual contexto económico sobre las pequeñas y medianas empresas.

En ese marco, las autoridades de la entidad coincidieron en la necesidad de fortalecer el trabajo conjunto entre las cámaras empresarias y las instituciones que integran la Federación, promoviendo iniciativas que contribuyan a sostener la actividad, preservar el empleo y generar mejores condiciones para el desarrollo del sector productivo.

Como resultado de la reunión, se avanzó en la definición de una agenda de trabajo que incluirá propuestas concretas, acciones de acompañamiento y gestiones ante los distintos niveles del Estado, con el propósito de atender las demandas del sector y defender los intereses de las pymes bonaerenses, actores fundamentales para el crecimiento económico y el desarrollo de las comunidades de toda la Provincia.