La Municipalidad de Berazategui realizó obras de saneamiento hidráulico y colocación de caños en distintos puntos del distrito, a través de la gestión del intendente Carlos Balor. En esta oportunidad, los trabajos se desarrollan en el barrio Buenaventura, sobre la calle 128 entre 23 y 24, con financiamiento, maquinaria y personal municipal.

Las tareas consisten en el zanjeo y la colocación de caños de cemento -de 40 centímetros de diámetro- para mejorar el drenaje del agua y evitar anegamientos. Además, se reemplazan caños rotos o tapados y se instalan nuevos donde es necesario. La obra abarca aproximadamente 120 metros lineales y, una vez finalizada, se repararán las veredas y los accesos intervenidos durante los trabajos.

Al respecto, el director general de Obras Municipales y Vialidad Urbana, Arq. Ezequiel Santiago, explicó: “La principal problemática se encontraba en la intersección de las calles 128 y 24, donde se acumulaba agua cada vez que llovía. A partir de los relevamientos que realizamos, y de los pedidos de los vecinos y vecinas, ejecutamos esta obra íntegramente municipal”.

En este sentido, Santiago remarcó: “La mejora más importante será el correcto escurrimiento del agua. Además, las zanjas quedarán limpias y con sus correspondientes accesos vehiculares y peatonales, lo que ayudará a prevenir anegamientos y mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas”. El arquitecto también destacó: “Estas tareas forman parte de un plan permanente de saneamiento, que llevamos adelante en todos los barrios de Berazategui, atendiendo las necesidades de la comunidad y mejorando la infraestructura urbana”.

Asimismo llevó a cabo la reconstrucción de la carpeta asfáltica de la calle 401 entre avenida Vergara y Camino General Belgrano (Gutiérrez), lo que mejoró la circulación y la seguridad vial en una zona de mucho tránsito. La obra fue financiada íntegramente con fondos municipales e impulsada por el intendente Carlos Balor.

El director del Área de Bacheo municipal, Norberto Iriarte, explicó: “La carpeta asfáltica estaba destruida, por lo que se levantó por completo. Luego se realizó una base de suelo-cemento y, finalmente, se colocó una nueva carpeta asfáltica. La obra ya está finalizada, para beneficio de los vecinos y vecinas”.

Asimismo, destacó que los trabajos fueron ejecutados con financiamiento de la Municipalidad de Berazategui, gracias a la gestión del intendente Carlos Balor, continuando con las políticas de inversión en infraestructura impulsadas históricamente por el Dr. Juan José Mussi.

“Es una obra muy importante porque mejora la circulación en una calle muy transitada, que conecta a la avenida Vergara con Camino General Belgrano”, señaló Iriarte.

De esta manera, el Municipio continúa desarrollando obras de mantenimiento y mejora de la infraestructura urbana en distintos puntos del distrito, con el objetivo de brindar mejores condiciones de circulación y una mayor calidad de vida para toda la comunidad. Para conocer más, se puede ingresar en Berazategui.gob.ar/obrasygestion.