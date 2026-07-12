Lanús Gobierno informa que el tradicional Paseo de Compras 25 de Mayo funcionará el lunes 13, miércoles 15 y viernes 17 de julio, de 13:30 a 16:30, en Santiago Plaul N° 3201, en Lanús Oeste.

En el lugar, las vecinas y los vecinos podrán recorrer los puestos de emprendedores y emprendedoras locales, donde encontrarán productos artesanales y elaboraciones de distintos rubros a precios populares.

La propuesta busca acompañar el trabajo de productores y productoras de la ciudad mediante la generación de espacios de venta directa, con el objetivo de promover la economía social y alentar el consumo local.

Con esta iniciativa, el Paseo de Compras 25 de Mayo continúa consolidándose como un espacio de encuentro entre la comunidad y los emprendimientos lanusenses, al brindar nuevas oportunidades de comercialización y crecimiento para el sector.