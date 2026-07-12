Lanús Gobierno informa que desde el lunes 20 de julio al domingo 2 de agosto, de 12 a 18, se desarrollará la propuesta “Universo Aventura Lanús” en el Parque Central Las Colonias, ubicado en Salta y Purita en Remedios de Escalada, con la finalidad de que las y los lanusenses se acerquen en familia a disfrutar de las distintas actividades deportivas, recreativas y culturales que se realizarán de forma libre y gratuita por las vacaciones de invierno en el distrito.

Esta iniciativa contará con ocho puntos distribuidos a lo largo del Parque: Aldea de los Peques, Reino de los Gigantes, Espacio Infinito, Metrópolis Juves, Isla Recreo, Portal Ambiental, Territorio Extremo y Tierra de las Artes. A su vez habrá maquillaje artístico y artistas itinerantes a lo largo del evento, entre otros.

La Aldea de los Peques se formará como una zona destinada a las primeras infancias, hasta cinco años de edad, con juegos didácticos y recreativos para que niños y niñas compartan propuestas grupales e interactivas. Por su parte, el Reino de los Gigantes estará destinado a partir de los cinco años y constará de un circuito dinámico de inflables que ofrecerá una combinación única de diversión y desarrollo físico.

La propuesta Espacio Infinito se impulsará como un espacio de descanso y regulación emocional con muebles como almohadones y carpas de tipo individual, además de objetivos de regulación sensorial. La misma no tiene límite de edad.

La Metrópolis Juves, pensada para chicas y chicos de 13 a 18 años, será un lugar especialmente diseñado para que disfruten con juegos, muestras, actividades deportivas y desafíos para todos los gustos: competencias de freestyle y skate, búsqueda del tesoro relámpago, carreras de obstáculos y el divertido desafío de “El Piso es Lava”. Además, se llevará adelante el programa “Mejor Hablar de Ciertas Cosas”, que invitará a las juventudes a compartir sus ideas, inquietudes y proyectos, con el objetivo de generar un espacio de participación donde puedan ser escuchados, acompañados y se conviertan en protagonistas de la comunidad que quieren construir.

En la Isla Recreo, los vecinos y las vecinas tendrán la posibilidad de aprovechar esta zona de descanso y mateada para compartir en familia y relajarse entre juego y juego durante las tardes de vacaciones de invierno. La propuesta incluye también actividades recreativas elaboradas por los grupos de scouts de Lanús. No tiene límite de edad.

En el Portal Ambiental, se realizarán talleres y juegos grupales abiertos a todas las edades, vinculados al aprendizaje y las aventuras ambientales; y en el Territorio Extremo, chicas y chicos desde los cinco años de edad podrán disfrutar de un conjunto de atracciones como tirolesas entre los árboles del Parque, puentes colgantes y escalada de muros. También contará con juegos y dinámicas grupales.

En la zona del Anfiteatro Natural se concretará la iniciativa “Tierra de las Artes”, donde habrá espectáculos de teatro sin distinción de edad todos los días en dos horarios, a las 14 y a las 16.