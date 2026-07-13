El senador provincial Emmanuel Santalla visitó la cooperativa de reciclado Nos Ponemos de Pie, en la ciudad de Avellaneda, donde hizo entrega de nueva indumentaria de trabajo provista por el Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, para acompañar las tareas que realizan sus trabajadores.

Durante la recorrida Santalla conversó con Reynaldo, presidente de la cooperativa, quien recordó el cambio que significó la llegada de Néstor Kirchner: “Antes de Néstor no teníamos un mango, andábamos en el trueque, no había laburo, con él empezamos a levantar cabeza y con Cristina tuvimos una vida digna. Hoy todo se vino abajo otra vez”.

Asimismo, expresó con preocupación la difícil realidad que atraviesan hoy las cooperativas de reciclado, afectadas por la caída del consumo y de la actividad económica, una situación que las obligó a reducir las horas de trabajo.

La cooperativa Nos Ponemos de Pie, que nació hace diez años, se dedica exclusivamente al reciclado de materiales plásticos, ferrosos y no ferrosos, desarrollando una tarea clave para el cuidado ambiental y la generación de empleo en Avellaneda.