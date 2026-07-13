Chef Gourmet, marca de Grupo L, acaba de lanzar 12 menús elaborados por el reconocido cocinero Martiniano Molina donde lo gourmet, lo casero y lo familiar se combinan para elevar el estándar de la alimentación en el trabajo.

El mercado de la alimentación institucional atraviesa una transformación y se vuelve cada vez más exigente. Impulsadas por el regreso de los esquemas presenciales, las empresas buscan propuestas gastronómicas de mayor calidad como parte de sus beneficios laborales. En ese contexto, las tradicionales propuestas de comida en el trabajo comienzan a dar paso a opciones más saludables, personalizadas y hasta elaboradas por chefs reconocidos.

Tal es el caso de Chef Gourmet, marca de Grupo L, que sumó al reconocido chef Martiniano Molina con una serie de recetas premium donde las reminiscencias del hogar y la familia son protagonistas. La compañía apostó por incorporar a sus planes estos nuevos platos, que apelan a la cocina emocional y a los recuerdos vinculados a la comida, profundizando la experiencia gastronómica saludable y de calidad en los entornos laborales.

“La comida de mamá”, en el trabajo

¿Quién no tiene entre sus recuerdos algún plato destacado? Madres, abuelas; las familias encuentran en un plato una coincidencia indiscutible y que las identifica.

Entre las recetas desarrolladas por Martiniano se encuentra la “Tarta de quesos de mi vieja”, una preparación inspirada en su infancia familiar, que el chef decidió adaptar para esta línea de menús. La versión incluye una combinación de quesos roquefort, mantecoso, queso crema, gruyere, gouda y queso rallado, acompañada por una ensalada de repollo, zanahoria y tomates cherry.

“Recrear la tarta de mi mamá es una forma de homenajearla, pero también de mantener vigente su historia. Era una receta muy presente en las reuniones familiares y uno de esos platos que todos esperábamos cuando nos juntábamos a comer. La combinación de quesos le da identidad y conserva el espíritu de la preparación original que ella hacía en casa”, señaló Molina.

La propuesta busca acercar la cocina de autor al ritmo diario de la oficina, ofreciendo una opción con impronta casera al alcance de la mano; fresca, saludable, rica y con historia.

“Durante mucho tiempo la comida en el trabajo estuvo asociada únicamente a la practicidad. Hoy las personas también buscan calidad, variedad y sabores que les resulten cercanos. El desafío fue desarrollar platos que funcionaran bien en un entorno laboral, pero que al mismo tiempo conservaran identidad y una impronta casera”, afirmó el reconocido chef.

Las 12 opciones de Chef Gourmet y Martiniano Molina para alimentación institucional

Esta línea de menús de Chef Gourmet incluye platos que implican salir de la rutina y animarse a nuevas opciones para los clásicos almuerzos de oficina que combinan distintas proteínas, vegetales y técnicas de preparación:

1.“Tarta de quesos de mi vieja”, acompañada de ensalada de repollo, zanahoria y tomates cherry.

2.Hamburguesa de mijo y lentejas turcas con ensalada de repollo, zanahoria y tomates cherry.

3.Risotto de cebada perlada, remolacha y queso azul.

4.Lasagña de zucchini, pollo, crema de espinaca y gruyere.

5.Wrap de pollo, zucchini, puerros sauté, rúcula y queso Philadelphia.

6.Vacío de ternera al horno con chimichurri, acompañado de mil hojas de papas a la crema.

7.Cuadril al horno con salsa criolla y ensaladita de cous cous.

8.Abadejo con ensalada tabule (trigo burgol, almendras, vegetales crocantes, zucchini y chauchas).

9.Bondiola a la cerveza con puré de batatas y manzana verde.

10.Roast Beef en reducción de malbec y hongos de pino con papas cuña.

11.Guiso de quinoa de Purmamarca (quinoa, cordero y vegetales).

12.Canelones de ricota y espinaca con ragout de pollo.

Los nuevos platos ya se encuentran disponibles para su implementación en los comedores corporativos y sistemas de viandas gestionados por la compañía, reafirmando el compromiso de Grupo L con la innovación y el bienestar en los espacios de trabajo.