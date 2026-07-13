¡Disfrutá las vacaciones de invierno Somos Quilmes 2026 en nuestra ciudad! Tenemos más de 400 actividades libres y gratuitas en espacios culturales y museos para toda la familia.

✨ Del 18 de julio al 2 de agosto vas a poder encontrar espectáculos, actividades recreativas y propuestas para niñas, niños y toda la familia, de manera libre y gratuita.

🎡 Además, acercate al Gran Parque de Juegos en el Polideportivo Municipal Reynaldo Gorno (Vicente López y Lafinur, Quilmes Oeste), del 20 de julio al 1 de agosto, con ingreso de 10 a 15 hs. Entrada libre y gratuita.

➡️ Conocé toda la agenda de actividades en: https://quilmes.gov.ar/agenda/

#somosquilmes💜