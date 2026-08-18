Se realizó en Quilmes la segunda reunión del Comité de Apoyo a Myriam Bregman y del Movimiento por un Partido de la Nueva Clase Trabajadora, con el objetivo de avanzar en la organización de una nueva movilización nacional denominada “Marcha de la Bronca”.

El encuentro se desarrolló en un clima de entusiasmo luego de la masiva movilización contra el proyecto de Ley de Extranjerización de la Tierra, que, según señalaron los organizadores, derivó en que el Gobierno nacional retirara los principales aspectos de la iniciativa.

La reunión comenzó con una intervención de Carla Lacorte, reconocida luchadora contra la represión estatal, quien destacó “el triunfo logrado con la movilización”. Luego presentó a Carla Villani, ex candidata a concejal por el PTS en el FIT-U, quien realizó un informe sobre la situación nacional, el desarrollo de los comités que se vienen conformando en distintos puntos del país y la propuesta de realizar una Marcha de la Bronca nacional el próximo 19 de septiembre.

Según plantearon durante el encuentro, el objetivo de la movilización será “unir todas las luchas contra el ajuste y la entrega de Milei, los gobernadores y el FMI”.