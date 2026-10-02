Con la premisa de que "educar es acompañar para transformar realidades", Cáritas Diocesana Lomas de Zamora invita a toda la comunidad a participar de su tradicional Té Solidario. La cita tendrá lugar el próximo jueves 8 de octubre a las 17:00 hs en el Salón Dorado de la Sociedad Italiana (España 37, Lomas de Zamora).

La jornada combinará gastronomía, moda y cultura en una propuesta integral pensada para colaborar y disfrutar. El evento ofrecerá una tarde de té con un exclusivo desfile de modas y carteras, sorteos y la presentación en vivo de la Camerata de Guitarras del Conservatorio Julián Aguirre.

Todo lo recaudado a través de las entradas ($40.000) estará destinado al sostenimiento del Programa Emaús, iniciativa de Cáritas que acompaña las trayectorias escolares y formativas de chicos y adolescentes de los sectores más vulnerables de la diócesis, brindando apoyo escolar, becas de estudio, espacios de contención comunitaria y talleres.

Datos útiles y reservas:

Fecha y hora: Jueves 8 de octubre, 17:00 hs.

Lugar: Salón Dorado de la Sociedad Italiana (España 37, Lomas de Zamora).

Valor de la entrada: $40.000.

Reservas por WhatsApp: +54 9 11 5615-8340.

Alias para transferencias: CARITAS.ES.AMOR.

Acerca de Cáritas

Es el organismo oficial de la Iglesia Católica que anima, coordina y organiza la pastoral de la caridad, brindando respuestas integrales a las problemáticas derivadas de la pobreza y la exclusión social. A través de una extensa red de voluntarios presentes en parroquias, capillas y centros comunitarios de todo el país —y con fuerte arraigo territorial en la Diócesis de Lomas de Zamora—, Cáritas asiste en la emergencia e impulsa la promoción humana y el desarrollo comunitario integral.

Acerca del Programa Emaús

Es la línea estratégica de inclusión educativa de Cáritas orientada a acompañar el acceso, permanencia y egreso escolar de niños, adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad. Mediante centros socioeducativos barriales, el programa articula apoyo pedagógico, becas de estudio, meriendas y talleres formativos, involucrando a las familias y redes comunitarias locales.