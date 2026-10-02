Durante la Asamblea, se presentó una lista para renovar los miembros de la Comisión Directiva que finalizan su mandato, consagrando la Asamblea, al votar su proclamación, a la primera mujer que ejercerá la presidencia de la institución.

El cargo recayó sobre la abogada Natalia Messina, quien viene trabajando en la Asociación hace 30 años, habiendo ocupado hasta el período aún en curso como secretaria de la HCD.

Al término de la Asamblea, la flamante Presidenta agradeció la confianza depositada en su gestión, a la vez de referirse sobre su deseo de mantener a Bomberos de Bernal como una institución que es ejemplo en el país, objetivo que seguramente se logrará e incluso se podrá superar en la medida de seguir trabajando unidos, Cuerpo Activo, Reserva y Comisión Directiva, en pos de brindar su servicio a la comunidad bernalense.