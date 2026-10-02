La jefa comunal avellanedense, Magdalena Sierra, presenció la jura de los Concejales Jóvenes en el recinto del Concejo Deliberante de Avellaneda. Fueron 24 titulares y 28 suplentes, chicas y chicos de 20 escuelas diferentes, de gestión pública y privada, que formaron parte del "Concejo de juventudes", el programa que tiene como objetivo promover la participación de jóvenes en cuestiones relacionadas de la ciudad.

En ese marco, la Intendenta destacó su función: "El Concejo de juventudes es fundamental para que las y los jóvenes aprendan a dialogar, a formular propuestas y a conocer cuáles son sus derechos".

"Que hoy estemos arrancando con la segunda edición del Concejo de Juventudes quiere decir que no todo está perdido", expresó Sierra y siguió: "En Avellaneda hacemos honor a la vuelta de la democracia desde 1983. Entre todos y todas logramos construir la transformación que hoy tenemos".

Más adelante, la jefa comunal dijo que "este Estado municipal es consecuencia de un montón de años de democracia que debemos defender".

En ese sentido, manifestó que "la democracia se debe robustecer, debemos aprender a dialogar, aunque no pensemos igual". "No vamos a aceptar que nos propongan que la única forma de diálogo sea a través del odio", agregó.

Sobre el final, sostuvo: "Nos enorgullece porque hay posta, hay pibes y pibas y entre todos pensamos qué es lo que nos pasa. Pensamos qué país queremos, qué provincia queremos y qué ciudad queremos".

Por su parte, el presidente del HCD, Hugo Barrueco, saludó a los concejales mandato cumplido, dio la bienvenida a los nuevos concejales y agradeció el trabajo de la Subsecretaria de Juventud.

Además, tomó la palabra la presidenta de la sesión, Sara González, estudiante de la escuela técnica 4, elegida por ser la mayor en edad entre los concejales titulares, quien agradeció "por el espacio a todos los lugares del municipio que lo hacen posible".

"Para mí es un honor formar parte del Concejo de Juventudes", dijo y reafirmó "nuestro compromiso con las juventudes de Avellaneda". "Desde este Concejo vamos a llevar adelante políticas para nuestra ciudad", aseguró.

Del acto participaron la directora provincial de juventudes de Provincia de Buenos Aires, Ayelén López; el ex intendente, Luis Sagol; la concejala Paula Sánchez; el consejero escolar Mauro Nipoti; las y los secretarios municipales de Educación, Claudia Colaso; de Desarrollo Social, Paula Bonetti; de Seguridad, Alejo Chornobroff; de Cultura, Federico Bonaldi; del Consejo de Ambiente, Yemina Paz; y de la Subsecretaría de Juventud, la directora de Participación Estudiantil, Magalí Vergara.

El Concejo de Juventudes es el espacio donde estudiantes secundarios debaten, crean proyectos y convierten sus ideas en propuestas reales para la ciudad. En esta segunda edición, 3458 estudiantes votaron en las elecciones.