El presidente del PJ de Avellaneda, Jorge Ferraresi, recibió a Pedro Gustavo Catella, hijo de la histórica dirigente peronista Alicia Eguren y de Pedro Catella, diplomático de extensa trayectoria. La reunión surgió por iniciativa de la dirigente social Fernanda Miño.

Durante el encuentro repasaron el legado de la resistencia peronista y distintos episodios vinculados con la historia del movimiento nacional. Catella se crió junto a su madre y a John William “Bebe” Cooke, quienes fueron compañeros y amigos de Alfredo Ferraresi, padre del dirigente de Avellaneda.

La conversación permitió recuperar vivencias y momentos de aquella etapa. Entre ellos, recordaron el día en que Cooke fue a despedirse de Alfredo Ferraresi en la sede del Sindicato de Farmacia.

Más allá del repaso histórico, Ferraresi y Catella analizaron la coyuntura política y social que atraviesa actualmente la Argentina.

“Tenemos claro el presente que estamos viviendo y cuál es el camino para reconstruir una Patria justa, libre y soberana”, expresó Ferraresi, quien además agradeció a Catella por lo que definió como una “inolvidable visita”.