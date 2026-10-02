Lanús Gobierno informa que este viernes 2, sábado 3 y domingo 4 de octubre se realizarán nuevas jornadas de la Feria de Artesanías, Paseo de Compras y Puestos Gastronómicos en diferentes espacios públicos de la ciudad, con el objetivo de impulsar la labor de los emprendedores y las emprendedoras locales, y facilitar opciones de consumo a precios populares.

Durante el viernes y el sábado, la Feria de Artesanías funcionará en las plazas Constitución (avenida Tte. Gral. Juan Domingo Perón N° 3000, Valentín Alsina, de 11 a 19:30), Sarmiento (avenida 9 de Julio N° 1900, Lanús Este, de 11 a 19:30) y Mariano Moreno (avenida Hipólito Yrigoyen N° 6200, Remedios de Escalada, de 10 a 21).

Por otro lado, el viernes, sábado y domingo la Feria de Emprendimientos y Puestos Gastronómicos estará disponible de 11 a 00 en las plazas Constitución y San Martín (Santiago Plaul Nº 1900, Lanús Oeste).

Durante el sábado también permanecerán abiertos los Paseos de Compras Auyero (Parque Central Las Colonias en Córdoba N° 2300, Remedios de Escalada, de 10 a 18), 29 de Septiembre (29 de Septiembre N° 2100, Lanús Este, de 10 a 18) y Del Oeste (Joaquín V. González N° 2900, Lanús Oeste, de 13:30 a 16:30).

Las jornadas seguirán el domingo con la Feria de Artesanías en las plazas Constitución de 11 a 19:30, y Mariano Moreno de 10 a 21. Además, el Paseo de Compras Auyero volverá a estar en el Parque Central Las Colonias de 10 a 18.

Cabe destacar que, en caso de lluvia, las jornadas quedarán suspendidas.