La Municipalidad de Berazategui realiza intervenciones artísticas en distintos espacios públicos para ponerlos en valor, fortalecer la identidad local y mejorar el entorno urbano. Utiliza diferentes técnicas -como mosaiquismo y pintura mural- y materiales -como venecitas y chapa calada a mano- que transforman paredes, paredones y otros sectores de la ciudad. Desde el Municipio también se solicita a la comunidad colaborar con el cuidado y la conservación de estas intervenciones, que forman parte del patrimonio cultural de todos los y las berazateguenses.

Matías Vilche, director de Arte Público de la Secretaría de Cultura y Educación local, explicó: “Desde enero de este año se desarrolla ´La Trama que nos une´, un proyecto impulsado por decisión del intendente Carlos Balor que propone embellecer paredones. Las obras incorporan el color local (naranja) y elementos de la bandera de la ciudad, unidos por un trazo que atraviesa las distintas intervenciones y busca reforzar la identidad berazateguense. Cada mural representa trabajo y creatividad; y forma parte del patrimonio cultural de todos los vecinos y vecinas”.

Las intervenciones artísticas atraviesan los espacios públicos que la comunidad disfruta cotidianamente. Por eso, su conservación también requiere del compromiso comunal. “Les pedimos cuidar estas obras de arte público, porque son de todos y todas”, enfatizó Vilche.

Estas acciones forman parte de una política de puesta en valor de Berazategui, que continúa el trabajo del Dr. Juan José Mussi. Él, durante sus gestiones, promovió distintas iniciativas para construir una ciudad más linda para los vecinos y vecinas.

Desde el Municipio se solicita que, ante cualquier situación en la que una obra esté siendo ensuciada, dañada, rayada o pintada, se dé aviso de inmediato al 911 o al Centro de Operaciones Municipal (COM): 0800-999-2525/0247, que atiende todos los días, las 24 horas.