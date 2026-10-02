Con el objetivo de articular acciones y abordar las necesidades de los distintos sectores de la comunidad, el presidente del Partido Justicialista de Berazategui e intendente municipal, Carlos Balor, encabezó una reunión política y plenario para militantes, referentes de los barrios e instituciones de la localidad de Hudson.

Durante el encuentro, Carlos Balor sostuvo: “Me emociona ver a tantos presentes. Agradezco a Omar (Acosta), a Margarita (Mateo) y a los compañeros de todos los barrios. Tenemos que cumplir con la gestión como quería Juan José Mussi y trabajar muy duro por nuestros vecinos; estar siempre a su lado y escucharlos, tal como él nos enseñó. Él cambió la historia de Berazategui, que pasó a ser un municipio valorado y respetado. Ése es el camino que vamos a seguir, vamos a defender su gestión. Tenemos que trabajar por la unidad, la unidad de Juan José Mussi. Porque nosotros, su equipo, sabemos lo que el doctor quería y lo que no quería para Berazategui”.

Asimismo, Margarita Mateo, una de las organizadoras de la reunión, afirmó: “Estamos muy contentos y emocionados. Vinieron muchos vecinos; estuvo con nosotros Carlos Balor. Llevamos el Peronismo en la sangre. Seguimos trabajando con todo el entusiasmo, estamos todos de pie. Seguimos el legado del gran maestro y compañero Juan José Mussi. Vamos a trabajar unidos”.

El encuentro continuó con una instancia participativa para todos los presentes y con la entonación de la Marcha Peronista.