La diputada provincial, Mayra Mendoza, y la intendenta interina de Quilmes, Eva Mieri, recorrieron este viernes el progreso de la obra del Paseo Cultural y Deportivo Don Bosco, ubicado en Lomas de Zamora y Ciudadela, un proyecto reúne en un mismo predio instalaciones deportivas cubiertas, postas al aire libre y sectores destinados a propuestas culturales y recreativas.

“Por suerte, tenemos la garantía en el Municipio de Quilmes de que hay un equipo de trabajo que tiene el mismo compromiso y ganas que cuando comenzamos a gobernar, de seguir con todos y cada una de las obras que son posibles gracias al esfuerzo y a la contribución de los vecinos. Esto se está realizando con fondos íntegramente municipales, a partir de esa tasa que se paga y que está de vuelta en obras y en hechos que son una realidad, y que también transforman vidas”, sostuvo Mayra.

En tanto, Eva, acompañada también por la secretaria de Desarrollo Urbano y Obra Pública, Cecilia Soler, su par de Deportes, Nicolás Mellino y de Mujeres, Diversidades y DDHH, Bárbara Cocimano, afirmó: “Gracias por acompañarnos una vez más. Esta obra ya no solamente la imaginamos, sino también que empezamos a sentir cómo nuestros vecinos y vecinas van a apropiarse de este espacio que nuestras compañeras pensaron antes de la pandemia y hoy empieza a hacerse realidad. Les pedimos a ustedes que sean replicadores, que inviten a otros vecinos a conocerlo, y que cuando esté finalizada la obra, no solo se apropien, sino que también lo cuiden”.

Por su parte, Soler precisó que “cuando asumimos la gestión, teníamos un solo polideportivo, y con estos tres que estamos construyendo vamos a poder tener seis y dos natatorios cubiertos. Así que es muy importante para la comunidad en general que podamos avanzar en este tipo de iniciativas”. En la misma línea, Mellino destacó: “Realmente, estamos muy entusiasmados y la comunidad deportiva de la zona está muy contenta porque esto amplía la red de polideportivos y de ofertas deportivas que nuestro Municipio ofrece para todos los vecinos de nuestra ciudad”.

El Paseo Cultural y Deportivo Don Bosco es una de las obras previstas en el Plan Bianual 2025–2027 para ampliar la red de polideportivos municipales. Junto con los nuevos espacios de Ezpeleta y Bernal Oeste, permitirá que más familias quilmeñas cuenten con infraestructura deportiva cerca de sus hogares. Su construcción da continuidad al trabajo iniciado durante la gestión de Mayra Mendoza para acercar la inversión municipal a los distintos barrios.

Los vecinos presentes se mostraron conformes con la obra. Ellida Taszek, una de ellas comentó que “veo bien la obra, estamos muy contentos los vecinos con esta mejora”; mientras que Fernando Arias, dijo: “Esto va a ser interesante, va a haber mucho movimiento con todas las actividades deportivas”.

Actualmente en el lugar se llevan a cabo tareas que tienen que ver con la colocación de pórticos estructurales en la zona del polideportivo, ejecución de fundaciones del edificio de vestuarios, realización de pozo para la posta de futbol tenis, el desarrollo de un tabique para la posta de básquet, la colocación de senderos de hormigón, contrapisos y bancos, así como también la fundación para los pórticos de acceso sobre avenida Caseros. Será un paseo pensado para integrarse a la vida del barrio y ser utilizado por personas de distintas edades.

Participaron también de la actividad las y los subsecretarios de Hábitat, Esteban Salaberry; de Participación Ciudadana, Facundo Rivero, y de Deportes, Martina Bonanata, así como también el director general de Deportes, Lucas Tundis y su par de Obras, Carla Ruffo.