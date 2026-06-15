Una investigación de la Comisaría Quilmes 3ra con información de la Secretaría de Seguridad del Municipio de Quilmes permitió desbaratar una peligrosa banda dedicada a entraderas. El operativo terminó con 3 detenidos y el secuestro de armas de fuego, vehículos robados y herramientas para violentar domicilios.

Los allanamientos fueron simultáneos en tres partidos del sur del conurbano. Dotaciones de la Policía Bonaerense, Grupo GAD e Infantería irrumpieron en domicilios de Quilmes, Lanús y en la localidad de La Carolina, Florencio Varela. La causa se inició tras un violento asalto ocurrido el 18 de abril pasado en una vivienda de la calle Azcuénaga, en Quilmes Oeste, donde los delincuentes redujeron a los propietarios y se llevaron pertenencias de valor y un Toyota Corolla.

Drones municipales, clave en la investigación

Según informaron fuentes oficiales, la Secretaría de Seguridad de Quilmes aportó registros fílmicos aéreos obtenidos con drones comunales. El material fue fundamental para seguir los movimientos de la organización, identificar vehículos y establecer la logística previa a los robos. El Gabinete Táctico Operativo de Quilmes 3ra analizó esas imágenes junto a cámaras municipales para solicitar las órdenes de registro.

Arsenal y autos robados

Durante los procedimientos se incautaron:

- 3 revólveres, dos calibre .22 y uno calibre .32, con municiones intactas

- 4 vehículos con patentes adulteradas: Chevrolet Onix, Renault Sandero, Peugeot 208 y un BMW 320i negro usado para tareas de inteligencia

- Pasamontañas, guantes y herramientas para forzar puertas y ventanas

La UFI N°7 avaló el desempeño policial. El Dr. Barrera dispuso el procesamiento de los tres detenidos, todos mayores de edad, por los delitos de “Robos Agravados Reiterados en Poblado y en Banda” y “Portación Ilegal de Arma de Guerra y de Uso Civil”.

Desde el Municipio destacaron la articulación con la Policía Bonaerense y el uso de tecnología como los drones para combatir el delito. La causa continúa y no se descartan nuevas detenciones.