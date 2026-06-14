Adrián, de 58 años y oriundo de Quilmes, falleció este jueves durante un incendio en un edificio residencial de Magaluf, en pleno corazón de Mallorca. Se supo que murió en las escaleras del noveno piso mientras intentaba ayudar a otros vecinos a evacuar, según reconstruyeron testigos del siniestro .

El fuego se declaró a las 5.23 de la madrugada en una vivienda de la tercera planta de un complejo en Calvià. Las llamas, que habrían comenzado por un cortocircuito en una heladera, se propagaron rápido y obligaron a evacuar 22 unidades. Además de Adrián, de apellido Cariolo, murió una mujer y hubo varios heridos. La Guardia Civil investiga y aún espera pruebas de ADN.

Quilmeño en el Mediterráneo

Se trata de Adrián Cariolo, quien trabajaba desde hacía años en Mallorca como guardavidas y masajista. Era parte del staff del Flamboyan Caribe Hotel & Spa, un hotel cuatro estrellas frente al mar en Magaluf con tarifas que en temporada alta superan los 200 dólares la noche y llegan hasta 700 euros.

“También bailaba, era un muy buen compañero”, lo despidió una compañera de trabajo.

Quienes lo conocieron lo describen como una persona siempre dispuesta a ayudar desinteresadamente. La noticia generó conmoción en Calvia, donde las autoridades decretaron dos días de luto oficial.

Su hermana llegó este sábado a Mallorca para acompañar los trámites. Desde el Consulado argentino en Palma informaron que aún no hay detalles oficiales hasta que finalicen las pericias.