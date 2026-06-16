Berazategui volvió a vivir una gran fiesta del deporte con la 37° edición de la Prueba Atlética 10K Día del Vidriero “Saverio Terminiello”, la emblemática competencia local organizada por la Municipalidad. Con el impulso del intendente Carlos Balor, quien también participó como deportista, más de 4 mil atletas de distintos puntos del país se sumaron a esta tradicional carrera. Es considerada una de las mejores pruebas de calle de la Argentina.

La Prueba Atlética Día del Vidriero se corrió por primera vez en 1988, y lleva el nombre "Saverio Terminiello" en homenaje a quien fue uno de sus creadores e impulsores. Organizada por la Secretaría de Desarrollo Social, Recreación, Turismo y Deportes municipal, esta competencia gratuita se consolidó como una de las más importantes del calendario atlético nacional y un verdadero símbolo de identidad para Berazategui.

En esta oportunidad, los ganadores de la Categoría General fueron Nahuel Di Leva, entre los hombres; y (por tercera vez consecutiva) Sofía Gómez, en mujeres, ambos oriundos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

“Agradecemos a todos los vecinos y vecinas que nos vinieron a acompañar en la 37° Prueba Atlética 10K, que contó con la participación de más de 4 mil corredores y corredoras. Esta es una carrera emblemática, gratuita, que comenzó el Dr. Mussi con Saverio Terminiello. Además, somos Capital Nacional del Vidrio y todo eso hace hermosa a nuestra ciudad, donde tantos bonaerenses y gente de países limítrofes nos vienen a acompañar. Además, corrió la carrera nuestro intendente municipal, Carlos Balor, como hizo siempre. Ya ha participado en más de 300 competencias. Es un orgullo ser parte de su Gabinete, del equipo del Dr. Juan José Mussi. El frío y la lluvia no nos detienen”, afirmó María Laura Lacava, secretaria organizadora del evento.

La largada y llegada tuvieron lugar en Av. 14 y 143, mientras que cientos de berazateguenses acompañaron el recorrido alentando a los corredores y corredoras a lo largo del circuito.

Tras finalizar la carrera, los y las participantes se reunieron en el Centro Municipal de Actividades Roberto De Vicenzo, donde se realizó la ceremonia de premiación de todas las categorías.

Los ganadores de la Categoría General fueron:

Categoría General Masculina

1°: Nahuel Di Leva.

2°: Laureano Rosa.

3°: Pablo Toledo.

Categoría General Femenina

1°: Sofía Gómez.

2°: Ximena Simeone.

3°: Noeli Vicintin.

“Saludo a mi familia, que está lejos pero siempre estuvo en mi carrera deportiva, así como mi entrenador y mi grupo. Estoy muy feliz, hace dos años participé en esta Prueba Atlética y quedé segundo. Hoy puedo decir que soy campeón de una carrera con mucha historia. Este evento es hermoso al igual que el barrio, el trato y el apoyo de la gente. Esta es una de mis carreras favoritas”, señaló el ganador de la Categoría General Masculina, Nahuel Di Leva.

Por su parte, Sofía Gómez, ganadora de la Categoría General Femenina, dijo emocionada: “Vine a correr esta carrera y la pude ganar por tercera vez consecutiva. Estoy muy contenta y les mando un beso a todos y todas. Para mí es un honor, han pasado grandes corredores y corredoras a los largo de los años y estar acá en Berazategui y ganarla es un lujo. Es para destacar a la Municipalidad, al Intendente y al equipo de Deportes, que se ocupan de que esta Prueba Atlética siga vigente a pesar de los tiempos difíciles. Lo agradecemos: sigamos fomentando el deporte y cuidando esta carrera".

Uno de los vecinos de Berazategui que se acercó a alentar a los corredores y corredoras, Alfredo Echervoni, expresó: “Mi cuñada, Zulma Quispe, siempre participa y hoy está corriendo. Vine con mi esposa, mi hija y mis suegros, feliz de ver este espectáculo hermoso. Es espectacular que se haga este evento que reúne a las familias, ciudadanos y ciudadanas de Berazategui y alrededores”.

Además de la General, la carrera contó con diez categorías para caballeros, diez para damas y una destinada a personas con discapacidad visual, motora e intelectual.

Estuvieron presentes, además, integrantes del Gabinete municipal, concejales, concejalas y miles de personas del distrito y alrededores.

Para conocer la clasificación completa y descargar los certificados de participación, se debe ingresar en berazategui.gob.ar.