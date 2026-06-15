Lanús Gobierno informa que del martes 16 al viernes 19 de junio, de 10 a 13, se llevará a cabo una nueva edición del programa “Plazas Saludables” en diferentes espacios públicos del distrito, con el objetivo de acercar controles médicos básicos, fomentar hábitos saludables y acompañar a las vecinas y los vecinos con propuestas vinculadas al cuidado integral de la salud.

La recorrida de esta semana comenzará el martes 16 en la plaza Villa Obrera (Eva Perón N° 2400, Lanús Este). El miércoles 17, la actividad continuará en la plaza San Martín (Santiago Plaul N° 1900, Lanús Oeste); el jueves 18 se realizará en la plaza Arias (Carlos Gardel N° 1300, Lanús Oeste); y el viernes 19 finalizará en la plaza Leandro N. Alem (Condarco N° 2300, Monte Chingolo).

Durante cada jornada, las ciudadanas y los ciudadanos podrán acceder a la toma de signos vitales, control de peso y talla, y participar de talleres de alimentación saludable. También se llevarán adelante actividades físicas grupales como caminatas guiadas, ejercicios de bajo impacto y circuitos activos coordinados por profesores de educación física.

Como parte de las acciones habituales del programa, se brindarán charlas informativas sobre el acceso al sistema de salud y los programas de acceso a la medicación. Además, habrá juegos, actividades lúdicas saludables y se otorgarán turnos para atención nutricional.

Cabe recordar que, en caso de lluvia, las jornadas quedarán suspendidas.