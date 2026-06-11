Compañeros y compañeras de Avellaneda participaron de un encuentro junto a la diputada nacional, Lucía Cámpora y el senador provincial, Emmanuel Santalla, al cumplirse un año de la condena judicial contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Durante el encuentro se analizó el contexto social, económico y político que atraviesa el país, marcado por la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, la situación de los jubilados y jubiladas, el cierre de comercios y las crecientes dificultades que enfrentan millones de familias argentinas para llegar a fin de mes.

En ese marco, Emmanuel Santalla destacó la importancia de fortalecer la militancia y la organización popular para enfrentar las consecuencias del modelo económico actual. “Tenemos la de organizarnos, de estar cerca de quienes la están pasando mal y de construir una alternativa que vuelva a poner a la Argentina de pie”, expresó.

Asimismo, el dirigente señaló: “Con memoria, con organización y con la certeza de que nuestro pueblo merece y puede vivir mejor, sigamos militando por Cristina Libre. Porque su libertad también representa la posibilidad de volver a construir una Argentina donde la esperanza le gane al ajuste”.

Los participantes reafirmaron su compromiso de seguir construyendo una alternativa política que vuelva a poner en el centro las necesidades del pueblo argentino y ratificaron la importancia de sostener la organización colectiva como herramienta para transformar la realidad.