El Municipio de Quilmes informa que la intendenta interina, Eva Mieri , supervisó este jueves el avance de las nuevas 19 calles de asfalto, que se están ejecutando con el 100% de fondos comunales en los barrios Islas Malvinas y Monteverde, de Villa La Florida, y saludó y entregó diplomas a frentistas en el marco del Día del Vecino.

Estas obras forman parte de las más de 1.200 cuadras pavimentadas ya finalizadas, con el objetivo de llegar a las 1.600 para 2027, tal como lo anunció Mayra Mendoza en el Plan Bianual 2025/27.

“Hoy es el Día del Vecino y nosotros hicimos entrega de algunos certificados a algunos históricos que pudieron trabajar en comunidad y dejar un granito de arena en lo que significa la historia de este barrio. Y en ese sentido, nosotras con la impronta de nuestra compañera Mayra, desde el primer día de gestión pensamos en cómo transformar los barrios más postergados de nuestra ciudad y poder dignificar la vida de los quilmeños y quilmeñas”, señaló Eva, acompañada por la secretaria de Desarrollo Urbano y Obra Pública, Ceci Soler.

En tanto, Ceci Soler destacó: “Esta es una obra que estaba pensada originalmente para pavimento de 14 cuadras y que pudimos ampliar a 5 más, para generar conectividad entre las avenidas 850 y Monteverde. Esperamos seguir avanzando con lo que resta para seguir haciendo estas mejoras tanto para La Florida como para todo el distrito”.

La obra se desarrolla a lo largo de 19 cuadras que servirán para completar la conectividad de los barrios mencionados. El proyecto corresponde a la pavimentación en hormigón simple de 17.564,58 m², de los cuales 15.392,70 m 2 serán calles nuevas y 2.171,88 serán repavimentaciones.

Con estos trabajos se generará una red de entretejido urbano que ayudará a mejorar la condiciones de vida de los vecinos y vecinas, dando también la posibilidad del correcto arribo de servicios de ambulancias y recolección de basura. Es importante remarcar también la eliminación de zanjas y con esto el estancamiento de agua, foco de plagas y enfermedades, mejorando aspectos de sanidad e inundabilidad. El proyecto además prevé la construcción de sumideros, cámaras de inspección y cañerías.

Cabe señalar que la actividad estuvo enmarcada en la celebración del Día del Vecino, donde se entregaron diplomas a frentistas de la zona como: Julio Gómez, de 83 años, con más de 50 viviendo en el barrio; Alicia Silva, jubilada de más de 40 años en el barrio; Hugo Gallardo, jubilado con discapacidad de 67 años, con más de 30 en el lugar, y Sergio Alejandro Toloza, de 50 años, que nació y creció en el mismo barrio.

Luego de recibir los diplomas, los vecinos y vecinas expresaron alegría por la nueva obra del barrio. Un histórico frentista, Alberto Santo, aseveró: “Hace 50 años que vivo acá y antes nos inundábamos cuando llovía y siento que el pavimento nos va a cambiar la vida, no esperaba vivir para verlo”. Mientras que una vecina que también hace más de 50 años que habita en la zona, Irma Salazar, estimó: “Pienso que el Municipio está cumpliendo, trabajan muchísimo y una se da cuenta, porque esto antes estaba muy abandonado”.

Participaron también de la actividad el subsecretario de Obras Públicas e Infraestructura, Ramiro Beltrani, y su par de Participación Ciudadana, Facundo Rivero; la directora de Obras e Infraestructura, Paula Benain, y el director del Centro de Gestión y Participación Ciudadana de San Francisco Solano, José Luis Contreras, entre otros funcionarios.