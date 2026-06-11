La Municipalidad de Berazategui continúa con los trabajos de la obra de la red cloacal en calle 126 y 48, en Hudson, con un avance de más del 80% de ejecución. Esta iniciativa, impulsada por el intendente Carlos Balor y realizada con financiamiento del Gobierno de la provincia de Buenos Aires, beneficiará a más de 20 mil vecinos y vecinas de los barrios Kennedy Norte y Kennedy Sur.

El secretario de Servicios Públicos municipal, Sergio Faccenda, indicó que "se trata de una obra muy esperada por los vecinos y vecinas, de una magnitud muy importante, que beneficiará a más de 20 mil personas cuando esté 100% operativa. Hoy estamos trabajando en la última etapa del colector cloacal principal, que recibirá todos los efluentes de la red domiciliaria y los enviará a la planta de impulsión".

Asimismo, agregó: "Esta obra completa llegará a cinco barrios con más de 44 kilómetros de cañerías entre troncales, maestros, secundarios y domiciliarios. Hubo un parate, pero ya hemos retomado las tareas para avanzar hacia la etapa final. Esto demuestra que la obra pública no puede detenerse y que obras de esta magnitud solo son posibles gracias a un Estado presente, como el que promueven el gobernador Axel Kicillof y el intendente Carlos Balor, quien continúa con el legado del Dr. Juan José Mussi".

Por su parte, el presidente de la Sociedad de Fomento de Kennedy Norte, Alfredo Madero, expresó: "Como vecino de la zona estoy muy contento, porque se retomaron las obras de esta red cloacal tan importante para el barrio. Queremos agradecer al intendente Carlos Balor y al gobernador Axel Kicillof por volver a poner en marcha estos trabajos, que representan un gran avance y notable crecimiento para toda la comunidad".

Esta nueva obra forma parte de un proyecto integral de infraestructura sanitaria para mejorar la calidad de vida de miles de familias berazateguenses, garantizando un servicio esencial para los barrios de la zona. Para más información, se puede ingresar en berazategui.gob.ar/obrasygestion.