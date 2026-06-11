A un año de la condena contra Cristina Fernández de Kirchner, se realizó un encuentro de gremios, organizaciones políticas y vecinos de La Matanza en el Ateneo Néstor Kirchner de San Justo. Encuentro en el que se proyectó un documental sobre las consecuencias políticas, económicas y sociales de estos 365 días. Cierre que estuvo a cargo del diputado matancero Facundo Tignanelli.

Participaron también la diputada nacional Luciana Potenza y el secretario general de las 62 Organizaciones Gremiales Peronistas de La Matanza, Pablo Boschi.

Sobre el gobierno de Milei, Tignanelli afirmó: “Hay un modelo económico que sólo cierra con préstamos del FMI”.

“El programa económico del gobierno de Milei está sostenido por endeudamiento externo y por el otro lado el sistema político está sostenido con la principal líder de la Argentina presa”, dijo.

“El gobierno de Milei, la derecha argentina encarnada por Macri, los grupos económicos y sus empleados del Poder Judicial, llevaron adelante este plan que es el mero condicionamiento del pueblo argentino. Tenemos un pueblo que produce riquezas y un gobierno cipayo, entreguista, que le quita esas riquezas al pueblo para fugarlas”.

“Tenemos un gobierno que pretende quitarle la condición de dignidad al pueblo”.

“Cuando un funcionario firma una resolución en la cual recorta medicamentos, lo que está haciendo es, ni más ni menos, condenando a que la vida de un abuelo o de una abuela sea más corta”.

Al referirse a la situación de Cristina, Tignanelli aseguró que “Le quitan al pueblo argentino la posibilidad de elegir a quien quiere elegir”.

“Cristina mide lo que mide en una situación de total desventaja para con el resto de los que pretenden ser candidatos porque se encuentra injustamente detenida, injuriada por absolutamente todos los medios de comunicación”.

“Hoy no hablar de Cristina o no salir a pelear por su libertad es como callarse la boca cuando le cortan un medicamento a un viejo, como callarse la boca cuando lo echan del laburo a un trabajador”.

"Si la dirigencia política del peronismo no toma dimensión de eso, bueno, habrá que buscar más dirigentes entre los militantes".

"Los que hoy especulan que quizás si hago tal o cual cosa la derecha en realidad me va a tratar mejor, no solo son irresponsables sino que también son unos boludos".

“El Pueblo tiene dos posibilidades, resignarse o rebelarse frente a eso. No hay un tercer camino”.

“No es la primera vez en la historia que pasan situaciones como esta. Cuando un sector del poder económico en conjunto con un sector del gobierno acordó meter a Perón en cana… El pueblo salió a la calle y tuvimos los 10 años más felices que tuvo el pueblo argentino en el siglo XX”.

“Durante mucho tiempo trataron de convencer dirigentes en conjunto con el poder económico de que Perón no podía volver del exilio o no tenía que volver. Fue la resistencia peronista y fueron los compañeros y compañeras de distintas organizaciones de la juventud peronista los que trajeron a Perón de nuevo a la Argentina, y nuevamente volvió a haber derechos en nuestro país”.

"La derecha cuando gobierna, cuando tiene que cumplir objetivos, es sanguinaria, no respeta absolutamente nada".

"El problema no fue si Cristina lo eligió a Alberto; el problema fue que Alberto hizo lo que se le cantó y se alejó de Cristina".