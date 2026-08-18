Lanús Gobierno avanza con la instalación de alarmas vecinales en los diferentes barrios del distrito, que están conectadas directamente con el Centro de Monitoreo y se activan a través de la aplicación Lanús Segura, con la finalidad de brindar una respuesta más rápida y efectiva frente a las diversas emergencias que se presenten en la ciudad.

Recientemente se llevaron a cabo tareas sobre G. Oliden y San Vladimiro, Guido y Bueras, Guido y San Lorenzo, Ucrania y Coronel Erezcano, Chaco y Julián Lagos, Florida y José M. Moreno.

Esta iniciativa ya alcanzó la colocación de un total de 470 alarmas, adquiridas con fondos 100% municipales y que pueden accionarse mediante la mencionada App, que se encuentra disponible las 24 horas y es compatible con iOS y Android, para que aquellos interesados e interesadas puedan descargarla desde su App Store.

La misma permite activar la alarma vecinal más cercana al domicilio de los vecinos y las vecinas, enviar una alerta al Centro de Monitoreo, contactarse con las Fuerzas de Seguridad, el Sistema de Emergencias Lanús y los bomberos, como así también posibilita tener acceso al botón antipánico en caso de ser usuario.

Esta acción forma parte de un compromiso asumido por el intendente Julián Álvarez para que las y los lanusenses puedan acceder, de una forma más ágil y sencilla, a cada uno de los servicios de emergencias desde sus celulares.