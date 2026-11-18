ANMAT dio de baja las habilitaciones de 55 establecimientos que realizan tránsito interjurisdiccional de productos médicos y productos para diagnóstico de uso “in vitro”. La medida alcanza a distintas firmas cuyos certificados de inscripción se encontraban vencidos y que no habían iniciado el trámite de renovación correspondiente.
Se informa que, mediante la Disposición Nº 7383/2026, se dieron de baja las habilitaciones otorgadas a varias firmas, que estaban autorizadas para realizar tránsito interjurisdiccional de productos médicos y/o productos para diagnóstico de uso in vitro.
La medida se tomó luego de verificarse que los certificados de inscripción de estos establecimientos se encontraban vencidos y que las firmas no habían presentado la solicitud de renovación correspondiente.
Las dos empresas quilmeñas sancionadas son PHARMATOTAL S.R.L. (Legajo N.º 295), con domicilio en la calle Formosa N.º 1140, de Bernal Oeste. Y ULTRALINE S.A. (Legajo N.º 1320), razón social con domicilio en Entre Ríos N.º 2236, Quilmes.
De acuerdo con la normativa vigente, las habilitaciones para realizar estas actividades tienen una vigencia de cinco años. Para renovarlas, las empresas deben iniciar el trámite dentro de los 120 días corridos previos a la fecha de vencimiento del certificado. Si presentan la solicitud dentro de ese plazo, la habilitación se prorroga automáticamente hasta que resolvamos el trámite.
Por este motivo, se dispuso la baja de las habilitaciones y la cancelación de los legajos correspondientes de las firmas detalladas a continuación.
Listado de establecimientos para efectuar tránsito interjurisdiccional de productos médicos y productos para diagnóstico de uso “in vitro” con certificados vencidos:
Legajo N.º 19
- Razón social: SURMEDIC S.R.L.
- Depósito: Líbano N.º 1472, Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires.
Legajo N.º 30
- Razón social: DROGUERÍA MULTIFARMA DE MULTIFARMA S.R.L.
- Depósito: Av. Colón N.º 6200 esquina Cárcano (subsuelo), Complejo Alto Villasol, Provincia de Córdoba.
Legajo N.º 67
- Razón social: DROGUERÍA IBERO ARGENTINA DE LOZADA CLAUDIA ISABEL.
- Depósito: J.M. Leguizamón N.º 880, Salta.
Legajo N.º 91
- Razón social: LABORATORIO FARMACÉUTICO & CIA S.R.L.
- Depósito: Jujuy N.º 467, Mendoza.
Legajo N.º 104
- Razón social: DROGUERÍA IMIXS DE INSTITUTO SAN AGUSTÍN S.R.L.
- Depósito: Manuel Bustamante N.º 4444, Córdoba.
Legajo N.º 114
- Razón social: DROGUERÍA SISSA S.A.
- Depósito: Renato della Santa N.º 1719, V. Hipódromo, Godoy Cruz, Mendoza.
Legajo N.º 136
- Razón social: SCOTT ARGENTINA S.A.
- Depósito: Av. Gaona N.º 4302, CABA.
Legajo N.º 201
- Razón social: DROGUERÍA CORRIENTES S.R.L.
- Depósito: Luis Patrón Costas N.º 52, Salta.
Legajo N.º 208
- Razón social: PHARMA G.B.G S.A.
- Depósito: Gral. Manuel A. Rodríguez N.º 2464/66, CABA.
Legajo N.º 231
- Razón social: GENDELMAN RAÚL BERNARDO.
- Depósito: Gallardo N.º 380, CABA.
Legajo N.º 252
- Razón social: MARAZZI ARIEL ALEJANDRO.
- Depósito: Gral. Paz N.º 327, Corrientes.
Legajo N.º 255
- Razón social: MENON JORGE NESTOR.
- Depósito: Víctor Vergani N.º 964, Pilar, Buenos Aires.
Legajo N.º 273
- Razón social: DROGUERÍA LOMAS S.A.
- Depósito: Roma N.º 682, Barrio Gral. Paz, Córdoba.
Legajo N.º 286
- Razón social: COMPAÑÍA DE SERVICIOS FARMACÉUTICOS S.A.
- Depósito: Av. Juan Bautista Alberdi N.º 5308/10/12, CABA.
Legajo N.º 295
- Razón social: PHARMATOTAL S.R.L.
- Depósito: Formosa N.º 1140, Bernal, Quilmes, Buenos Aires.
Legajo N.º 313
- Razón social: IDEA FARMACÉUTICA S.A.
- Depósito: Gallo N.º 120, CABA.
Legajo N.º 1204
- Razón social: INGE RAY S.R.L.
- Depósito: Campillo N.º 2585, CABA.
Legajo N.º 1215
- Razón social: CIRUGÍA MONTARDIT S.R.L.
- Depósito: Av. Directorio N.º 4783, Planta Baja, CABA.
Legajo N.º 1221
- Razón social: ORTHODONTIKA ARGENTINA S.R.L.
- Depósito: Marcelo T. de Alvear N.º 1590, 1.º Piso, CABA.
Legajo N.º 1224
- Razón social: BIOASSIST S.A.
- Depósito: Santa Fe N.º 885, Entrepiso, Local N.º 6, Corrientes.
Legajo N.º 1230
- Razón social: SONAR S.R.L.
- Depósito: Maipú N.º 1462/2000, Rosario, Santa Fe.
Legajo N.º 1235
- Razón social: PRODUCTOS PARA LA SALUD S.R.L.
- Depósito: San Juan N.º 1037, PB, San Miguel de Tucumán.
Legajo N.º 1237
- Razón social: OUTLANDISH S.R.L.
- Depósito: Cramer N.º 1470/74, CABA.
Legajo N.º 1247
- Razón social: BODACH S.R.L.
- Depósito: 14 de Julio N.º 184/186, CABA.
Legajo N.º 1249
- Razón social: MEDIXON S.R.L.
- Depósito: Los Crisantemos N.º 265, PB, Oficina 111, Edificio Skyglass, Ruta Panamericana Km 43, Ramal Pilar, Del Viso, Buenos Aires.
Legajo N.º 1259
- Razón social: RICARDO MAURI.
- Depósito: Necochea N.º 523, Mendoza.
Legajo N.º 1262
- Razón social: SUMINISTROS Y EQUIPAMIENTOS MÉDICOS S.R.L.
- Depósitos:
- Calle Río Limay N.º 1965, CABA.
- Entre Ríos N.º 2223, Rosario, Santa Fe.
Legajo N.º 1275
- Razón social: PROVEEDURÍA MÉDICA S.R.L.
- Depósito: México N.º 3100, CABA.
Legajo N.º 1277
- Razón social: LARIO GEORGIA ELIZABETH.
- Depósito: Av. Gral. Paz N.º 186, Entrepiso, Local 2, Córdoba.
Legajo N.º 1286
- Razón social: TRINI VISIÓN S.A.
- Depósito: Montevideo N.º 5596, Rosario, Santa Fe.
Legajo N.º 1290
- Razón social: IMPLANTES ORTOPÉDICOS M Y N S.A.
- Depósito: Av. 7 N.º 138 entre 530 y 531, Tolosa, La Plata, Buenos Aires.
Legajo N.º 1291
- Razón social: SANTA FE IMPLANTES S.R.L.
- Depósito: Entre Ríos N.º 2223, Rosario, Santa Fe.
Legajo N.º 1294
- Razón social: OMIMED S.A.
- Depósito: Allende N.º 3258, CABA.
Legajo N.º 1297
- Razón social: AEROMEDICAL S.A.
- Depósito: Baldomero Fernández Moreno N.º 3655, CABA.
Legajo N.º 1306
- Razón social: DROGUERÍA FAMILY S.A.
- Depósito: Av. Presidente Perón N.º 1730, Villa de Mayo, Malvinas Argentinas, Buenos Aires.
Legajo N.º 1307
- Razón social: BLUMAN CONNECTION S.R.L.
- Depósito: Luis María Campos N.º 5560, Villa Bosch, Buenos Aires.
Legajo N.º 1308
- Razón social: JMI SALUD S.R.L.
- Depósito: Charlone N.º 702, PB y sótano, CABA.
Legajo N.º 1312
- Razón social: TECNOIMPLANTES S.A.
- Depósito: Francia N.º 253/257, San Isidro, Buenos Aires.
Legajo N.º 1313
- Razón social: EXONES S.R.L.
- Depósito: Bernardo de Irigoyen N.º 1120, CABA.
Legajo N.º 1320
- Razón social: ULTRALINE S.A.
- Depósito: Entre Ríos N.º 2236, Quilmes, Buenos Aires.
Legajo N.º 1322
- Razón social: TRYM S.A.
- Depósito: Arregui N.º 2240/2244, CABA.
Legajo N.º 1325
- Razón social: DCM IMPLANTES S.R.L.
- Depósito: Fray Mamerto Esquiú N.º 68, Piso 4.º, Dptos. A y B, Córdoba.
Legajo N.º 1331
- Razón social: TRAUMAX S.R.L.
- Depósito: Bolivia N.º 31, PB, Entrepiso UF 4, CABA.
Legajo N.º 1338
- Razón social: GERSA S.R.L.
- Depósito: Av. Padre Claret N.º 5602, Barrio Los Boulevares, Córdoba.
Legajo N.º 1340
- Razón social: MONTOYA EUGENIA RAQUEL.
- Depósito: Lautaro N.º 908, Piso 1.º, CABA.
Legajo N.º 1345
- Razón social: FRANLAU S.R.L.
- Depósito: Marconi N.º 726, Dpto. 4, Godoy Cruz, Mendoza.
Legajo N.º 1347
- Razón social: LABORATORIOS IMVI S.A.
- Depósito: Parque Industrial Gualeguaychú, Parcela 17 "C", Entre Ríos.
Legajo N.º 1357
- Razón social: QUEEN INSUMOS HOSPITALARIOS S.R.L.
- Depósito: Alvear N.º 2921/35/41, San Martín, Buenos Aires.
Legajo N.º 1364
- Razón social: DISTRIBUIDORA ACCOR DE CESAR PABLO ROCCA Y NAHUEL PABLO ROCCA SOCIEDAD DE HECHO.
- Depósito: Boyacá N.º 2084, PB y 1.º Piso, CABA.
Legajo N.º 1376
- Razón social: GRUPO FIX S.R.L.
- Depósito: Esquiú N.º 62, Of. 213, Piso 1.º, Barrio Gral. Paz, Córdoba.
Legajo N.º 1379
- Razón social: GRABECO ARGENTINA S.R.L.
- Depósito: Mariano Pelliza N.º 4059, Planta Alta, 1.º y 2.º piso, Munro, Vicente López, Buenos Aires.
Legajo N.º 1385
- Razón social: MEDICENTER S.A.
- Depósito: Calle 3 N.º 1265 1/2, entre Calles 58 y 59, La Plata, Buenos Aires.
Legajo N.º 1410
- Razón social: NETMD SOLUTIONS S.A.
- Depósito: Río Limay N.º 1965, UF N.º 67, CABA.
Legajo N.º 1411
- Razón social: WIDEX ARGENTINA S.A.
- Depósito: Tucumán N.º 1321, Piso 8, CABA.
Legajo N.º 1413
- Razón social: STONE FLY SALUD S.A.
- Depósito: Triunvirato N.º 3237, CABA.