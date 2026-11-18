Se informa que, mediante la Disposición Nº 7383/2026, se dieron de baja las habilitaciones otorgadas a varias firmas, que estaban autorizadas para realizar tránsito interjurisdiccional de productos médicos y/o productos para diagnóstico de uso in vitro.

La medida se tomó luego de verificarse que los certificados de inscripción de estos establecimientos se encontraban vencidos y que las firmas no habían presentado la solicitud de renovación correspondiente.

Las dos empresas quilmeñas sancionadas son PHARMATOTAL S.R.L. (Legajo N.º 295), con domicilio en la calle Formosa N.º 1140, de Bernal Oeste. Y ULTRALINE S.A. (Legajo N.º 1320), razón social con domicilio en Entre Ríos N.º 2236, Quilmes.

De acuerdo con la normativa vigente, las habilitaciones para realizar estas actividades tienen una vigencia de cinco años. Para renovarlas, las empresas deben iniciar el trámite dentro de los 120 días corridos previos a la fecha de vencimiento del certificado. Si presentan la solicitud dentro de ese plazo, la habilitación se prorroga automáticamente hasta que resolvamos el trámite.

Por este motivo, se dispuso la baja de las habilitaciones y la cancelación de los legajos correspondientes de las firmas detalladas a continuación.

Listado de establecimientos para efectuar tránsito interjurisdiccional de productos médicos y productos para diagnóstico de uso “in vitro” con certificados vencidos:

Legajo N.º 19

Razón social: SURMEDIC S.R.L.

Depósito: Líbano N.º 1472, Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires.

Legajo N.º 30

Razón social: DROGUERÍA MULTIFARMA DE MULTIFARMA S.R.L.

Depósito: Av. Colón N.º 6200 esquina Cárcano (subsuelo), Complejo Alto Villasol, Provincia de Córdoba.

Legajo N.º 67

Razón social: DROGUERÍA IBERO ARGENTINA DE LOZADA CLAUDIA ISABEL.

Depósito: J.M. Leguizamón N.º 880, Salta.

Legajo N.º 91

Razón social: LABORATORIO FARMACÉUTICO & CIA S.R.L.

Depósito: Jujuy N.º 467, Mendoza.

Legajo N.º 104

Razón social: DROGUERÍA IMIXS DE INSTITUTO SAN AGUSTÍN S.R.L.

Depósito: Manuel Bustamante N.º 4444, Córdoba.

Legajo N.º 114

Razón social: DROGUERÍA SISSA S.A.

Depósito: Renato della Santa N.º 1719, V. Hipódromo, Godoy Cruz, Mendoza.

Legajo N.º 136

Razón social: SCOTT ARGENTINA S.A.

Depósito: Av. Gaona N.º 4302, CABA.

Legajo N.º 201

Razón social: DROGUERÍA CORRIENTES S.R.L.

Depósito: Luis Patrón Costas N.º 52, Salta.

Legajo N.º 208

Razón social: PHARMA G.B.G S.A.

Depósito: Gral. Manuel A. Rodríguez N.º 2464/66, CABA.

Legajo N.º 231

Razón social: GENDELMAN RAÚL BERNARDO.

Depósito: Gallardo N.º 380, CABA.

Legajo N.º 252

Razón social: MARAZZI ARIEL ALEJANDRO.

Depósito: Gral. Paz N.º 327, Corrientes.

Legajo N.º 255

Razón social: MENON JORGE NESTOR.

Depósito: Víctor Vergani N.º 964, Pilar, Buenos Aires.

Legajo N.º 273

Razón social: DROGUERÍA LOMAS S.A.

Depósito: Roma N.º 682, Barrio Gral. Paz, Córdoba.

Legajo N.º 286

Razón social: COMPAÑÍA DE SERVICIOS FARMACÉUTICOS S.A.

Depósito: Av. Juan Bautista Alberdi N.º 5308/10/12, CABA.

Legajo N.º 295

Razón social: PHARMATOTAL S.R.L.

Depósito: Formosa N.º 1140, Bernal, Quilmes, Buenos Aires.

Legajo N.º 313

Razón social: IDEA FARMACÉUTICA S.A.

Depósito: Gallo N.º 120, CABA.

Legajo N.º 1204

Razón social: INGE RAY S.R.L.

Depósito: Campillo N.º 2585, CABA.

Legajo N.º 1215

Razón social: CIRUGÍA MONTARDIT S.R.L.

Depósito: Av. Directorio N.º 4783, Planta Baja, CABA.

Legajo N.º 1221

Razón social: ORTHODONTIKA ARGENTINA S.R.L.

Depósito: Marcelo T. de Alvear N.º 1590, 1.º Piso, CABA.

Legajo N.º 1224

Razón social: BIOASSIST S.A.

Depósito: Santa Fe N.º 885, Entrepiso, Local N.º 6, Corrientes.

Legajo N.º 1230

Razón social: SONAR S.R.L.

Depósito: Maipú N.º 1462/2000, Rosario, Santa Fe.

Legajo N.º 1235

Razón social: PRODUCTOS PARA LA SALUD S.R.L.

Depósito: San Juan N.º 1037, PB, San Miguel de Tucumán.

Legajo N.º 1237

Razón social: OUTLANDISH S.R.L.

Depósito: Cramer N.º 1470/74, CABA.

Legajo N.º 1247

Razón social: BODACH S.R.L.

Depósito: 14 de Julio N.º 184/186, CABA.

Legajo N.º 1249

Razón social: MEDIXON S.R.L.

Depósito: Los Crisantemos N.º 265, PB, Oficina 111, Edificio Skyglass, Ruta Panamericana Km 43, Ramal Pilar, Del Viso, Buenos Aires.

Legajo N.º 1259

Razón social: RICARDO MAURI.

Depósito: Necochea N.º 523, Mendoza.

Legajo N.º 1262

Razón social: SUMINISTROS Y EQUIPAMIENTOS MÉDICOS S.R.L.

Depósitos: Calle Río Limay N.º 1965, CABA. Entre Ríos N.º 2223, Rosario, Santa Fe.



Legajo N.º 1275

Razón social: PROVEEDURÍA MÉDICA S.R.L.

Depósito: México N.º 3100, CABA.

Legajo N.º 1277

Razón social: LARIO GEORGIA ELIZABETH.

Depósito: Av. Gral. Paz N.º 186, Entrepiso, Local 2, Córdoba.

Legajo N.º 1286

Razón social: TRINI VISIÓN S.A.

Depósito: Montevideo N.º 5596, Rosario, Santa Fe.

Legajo N.º 1290

Razón social: IMPLANTES ORTOPÉDICOS M Y N S.A.

Depósito: Av. 7 N.º 138 entre 530 y 531, Tolosa, La Plata, Buenos Aires.

Legajo N.º 1291

Razón social: SANTA FE IMPLANTES S.R.L.

Depósito: Entre Ríos N.º 2223, Rosario, Santa Fe.

Legajo N.º 1294

Razón social: OMIMED S.A.

Depósito: Allende N.º 3258, CABA.

Legajo N.º 1297

Razón social: AEROMEDICAL S.A.

Depósito: Baldomero Fernández Moreno N.º 3655, CABA.

Legajo N.º 1306

Razón social: DROGUERÍA FAMILY S.A.

Depósito: Av. Presidente Perón N.º 1730, Villa de Mayo, Malvinas Argentinas, Buenos Aires.

Legajo N.º 1307

Razón social: BLUMAN CONNECTION S.R.L.

Depósito: Luis María Campos N.º 5560, Villa Bosch, Buenos Aires.

Legajo N.º 1308

Razón social: JMI SALUD S.R.L.

Depósito: Charlone N.º 702, PB y sótano, CABA.

Legajo N.º 1312

Razón social: TECNOIMPLANTES S.A.

Depósito: Francia N.º 253/257, San Isidro, Buenos Aires.

Legajo N.º 1313

Razón social: EXONES S.R.L.

Depósito: Bernardo de Irigoyen N.º 1120, CABA.

Legajo N.º 1320

Razón social: ULTRALINE S.A.

Depósito: Entre Ríos N.º 2236, Quilmes, Buenos Aires.

Legajo N.º 1322

Razón social: TRYM S.A.

Depósito: Arregui N.º 2240/2244, CABA.

Legajo N.º 1325

Razón social: DCM IMPLANTES S.R.L.

Depósito: Fray Mamerto Esquiú N.º 68, Piso 4.º, Dptos. A y B, Córdoba.

Legajo N.º 1331

Razón social: TRAUMAX S.R.L.

Depósito: Bolivia N.º 31, PB, Entrepiso UF 4, CABA.

Legajo N.º 1338

Razón social: GERSA S.R.L.

Depósito: Av. Padre Claret N.º 5602, Barrio Los Boulevares, Córdoba.

Legajo N.º 1340

Razón social: MONTOYA EUGENIA RAQUEL.

Depósito: Lautaro N.º 908, Piso 1.º, CABA.

Legajo N.º 1345

Razón social: FRANLAU S.R.L.

Depósito: Marconi N.º 726, Dpto. 4, Godoy Cruz, Mendoza.

Legajo N.º 1347

Razón social: LABORATORIOS IMVI S.A.

Depósito: Parque Industrial Gualeguaychú, Parcela 17 "C", Entre Ríos.

Legajo N.º 1357

Razón social: QUEEN INSUMOS HOSPITALARIOS S.R.L.

Depósito: Alvear N.º 2921/35/41, San Martín, Buenos Aires.

Legajo N.º 1364

Razón social: DISTRIBUIDORA ACCOR DE CESAR PABLO ROCCA Y NAHUEL PABLO ROCCA SOCIEDAD DE HECHO.

Depósito: Boyacá N.º 2084, PB y 1.º Piso, CABA.

Legajo N.º 1376

Razón social: GRUPO FIX S.R.L.

Depósito: Esquiú N.º 62, Of. 213, Piso 1.º, Barrio Gral. Paz, Córdoba.

Legajo N.º 1379

Razón social: GRABECO ARGENTINA S.R.L.

Depósito: Mariano Pelliza N.º 4059, Planta Alta, 1.º y 2.º piso, Munro, Vicente López, Buenos Aires.

Legajo N.º 1385

Razón social: MEDICENTER S.A.

Depósito: Calle 3 N.º 1265 1/2, entre Calles 58 y 59, La Plata, Buenos Aires.

Legajo N.º 1410

Razón social: NETMD SOLUTIONS S.A.

Depósito: Río Limay N.º 1965, UF N.º 67, CABA.

Legajo N.º 1411

Razón social: WIDEX ARGENTINA S.A.

Depósito: Tucumán N.º 1321, Piso 8, CABA.

Legajo N.º 1413