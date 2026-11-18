El Municipio de Quilmes invita a las y los vecinos a participar de los festejos por 154º aniversario de Ezpeleta, que se llevarán adelante el domingo 22, durante toda la jornada, con actos institucionales, desfile tradicionalista, feria de emprendedores locales, paseo gastronómico y shows en vivo, que en el marco de una nueva edición del Festival Somos Quilmes, tendrá el cierre a pura cumbia santafesina con la presentación de Los Leales, todo con entrada libre y gratuita.

Las actividades comenzarán a las 9, en la plaza San Martín, en Hipólito Yrigoyen y Carbonari, con el izamiento de la bandera nacional, bendiciones y entregas de distinciones y homenajes a ciudadanos ezpeletenses, con la participación de escuelas, instituciones y organizaciones de la zona, y la Comisión de Festejos Ezpeleta. Más tarde, desde las 11, sobre la avenida Centenario, desde Callao hasta Bogotá, será el momento del desfile tradicionalista y de los cuarteles de Bomberos Voluntarios del distrito.

Ya por la tarde, desde las 17, se abrirá al público la feria de emprendedores, sobre Chile entre Asunción y Centenario; el paseo gastronómico, en Centenario entre Chile y Callao, con una variada oferta de comidas a precios accesibles para todos los bolsillos. Y a la vez, comenzarán los espectáculos en vivo en el escenario montado en Centenario y Caracas.

En este sentido, la noche tendrá el final estelar con la actuación en vivo de Los Leales. Previamente, subirán al escenario La Vuelta; Aires Jujeños; Fuera de Serie; Manantial Folklore; La Pulposa; Los Jetones Rockandroll; Indómitos Rock Macizo; Nindia-El Mejor Tributo a Gilda; Eze Rey; Random's, y La Romántica Santa Fe.

El evento está organizado en conjunto por el Municipio de Quilmes y la Comisión de Festejos Ezpeleta, y contará con todos los protocolos de seguridad, fiscalización y limpieza para el disfrute de las y los presentes.