Los Bomberos Voluntarios de San Vicente tendrán un nuevo campo de entrenamiento y capacitación dentro del Parque Industrial Privado San Vicente, luego de concretar un acuerdo de comodato gratuito que permitirá a la institución contar con un espacio destinado a la formación de sus integrantes.

La iniciativa surgió a partir de la necesidad de los Bomberos de disponer de un lugar adecuado para realizar prácticas y simulacros. A través de una gestión institucional con las autoridades del parque, consiguieron un inmueble donde proyectan desarrollar distintas instalaciones para fortalecer su preparación operativa.

Las gestiones estuvieron a cargo de Norberto Barciocco, presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios de San Vicente, y Ariel Bondoni, jefe del Cuerpo Activo. Ante la necesidad de los Bomberos de contar con un espacio para entrenar, Fernando y Alejandro Mazzei, responsables del Parque Industrial, les propusieron cederles un terreno dentro del predio. “Esto lo estamos haciendo desde toda la vida en la calle, atrás del cuartel, en la calle 9 de Julio, y también en otros lugares, como el destacamento de Domselaar o la laguna de San Vicente. Nunca tuvimos un espacio propio y ahora, gracias a esto, vamos a contar con uno. Es una alegría tremenda”, cuenta Barciocco.

El terreno se encuentra en un sector alejado de las empresas radicadas en el predio, con el objetivo de garantizar condiciones de seguridad durante las actividades de entrenamiento. Allí se proyecta la construcción de un mangrullo de hasta 18 metros de altura, contenedores para recrear distintos escenarios de incendio y otras instalaciones que permitan realizar maniobras tácticas y prácticas de adiestramiento.

El espacio también estará destinado a la formación de los 15 nuevos cadetes que se incorporan a la institución, además de los bomberos que actualmente integran el cuerpo activo. Las actividades contemplarán simulacros y entrenamientos nocturnos, entre otras prácticas.

Desde el Parque Industrial se comprometieron a realizar trabajos de acondicionamiento y nivelación del lote para facilitar el desarrollo del proyecto. También proyectan instalar tanques de reserva de agua que permitan fortalecer la infraestructura preventiva del predio.

Una iniciativa vinculada con la prevención

La cesión del terreno responde tanto a la necesidad de capacitación de los Bomberos como a una iniciativa del sector para contribuir a la seguridad de la comunidad y del propio parque industrial.

“Creo que hay que pensar antes para que, cuando ocurra un siniestro, estemos resguardados o, por lo menos, tengamos a los bomberos lo más cerca posible”, explicó Alejandro Mazzei, representante de Mazzei Propiedades, quien intervino en las gestiones.

El empresario señaló que el terreno la posibilidad de utilizar este terreno para este proyecto representaba una forma de colaborar con una institución fundamental para San Vicente.

El aporte de las empresas

Además de la cesión del inmueble y el acondicionamiento del terreno, desde el Parque Industrial buscan impulsar la participación de las empresas radicadas en el predio mediante un esquema de colaboración mensual.

La propuesta consiste en que cada compañía realice un aporte de bajo monto que, sumado al de las demás, permita contribuir al sostenimiento de los gastos que afrontan los Bomberos Voluntarios.

El objetivo es generar una red de acompañamiento entre el sector industrial y la institución, que permita fortalecer sus recursos y acompañar el desarrollo del futuro campo de entrenamiento.