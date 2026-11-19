El Parque Industrial de Quilmes, cada vez más desierto: fábricas en crisis y pocos empleados. Los directivos prohiben entrar a la prensa para que registren esta parálisis, cono sucedió con el titular de este medio que no le permitieron acceder a visitar a algunos empresarios amigos

Ubicado sobre Camino General Belgrano y calle Lynch, en Bernal Oeste, el Parque Industrial de Quilmes muestra una postal que preocupa: naves semivacías, calles internas con poco movimiento y un nivel de actividad muy por debajo de lo que supo ser.

La imagen contrasta con lo que fue históricamente uno de los polos productivos más importantes del sur del conurbano. Hoy, son pocos los empleados que se ven ingresar a los turnos y varias pymes trabajan a media máquina o con jornadas reducidas.

Quienes se animan a ponerle voz a esta realidad son pocos. Uno de ellos es Horacio Castagnini, titular de la Unión Industrial de Quilmes, que en varias oportunidades advirtió sobre la caída del consumo, el aumento de los costos, las tarifas y la apertura de importaciones que golpea de lleno a la industria local.

Puertas adentro, el malestar es mayor. Según pudo saber este medio, a los referentes que hoy manejan el día a día del polo no les cae nada bien que se difundan videos de sus calles internas vacías. Pero las imágenes hablan por sí solas: persianas bajas, playones vacíos y silencio donde antes había producción.

El caos de las pymes

La situación del Parque de Quilmes no es aislada. Refleja lo que viven miles de pymes en todo el país. La economía real no arranca. Las ventas no repuntan, los cheques se estiran y las fábricas no encuentran horizonte.

"Nos tienen que escuchar", reclama desde hace mucho tienpo Daniel Rosato, titular de Industriales Pymes Argentinos (IPA), al describir la crisis del sector. Un pedido que en Quilmes se siente con fuerza. Uno de los pocos industriales que pone el pecho.

Mientras tanto, las facturas siguen llegando a las PyMES, los impuestos no esperan y las máquinas siguen sin arrancar.

Un parque que debería ser motor de empleo y desarrollo para Quilmes hoy muestra su cara más crítica: La del desierto fabril.