Con una convocatoria que superó las expectativas, el programa “Comunicar para liderar” avanza en su primera etapa y proyecta nuevas instancias de formación para empresarios, directivos y referentes de la comunidad portuaria.

En un sector atravesado por transformaciones tecnológicas, logísticas y organizacionales, el Consorcio de Gestión del Puerto Dock Sud apuesta a fortalecer las capacidades de liderazgo y comunicación estratégica.

A través de “Comunicar para liderar”, Nivel 1 de la Escuela de Narrativas & Liderazgo, la propuesta incorpora herramientas para mejorar la toma de decisiones, conducir equipos y construir narrativas capaces de generar confianza y movilizar proyectos.

La iniciativa forma parte de Aula Puerto, la plataforma de formación del Consorcio, que alcanzó 185 personas inscriptas y 210 inscripciones a sus diferentes cursos en apenas seis días.

La presidenta del Consorcio, Mónica Litza, destacó: “La capacitación tiene que acompañar las transformaciones del trabajo, abrir oportunidades a la comunidad y permitir que quienes ya pertenecen al mundo productivo puedan seguir desarrollándose”.

La oferta de Aula Puerto incluye también Inglés Comercial y Portuario y formación en seguridad e higiene, consolidando un espacio de capacitación orientado a las necesidades de las empresas, los trabajadores y la comunidad vinculada con la actividad portuaria.