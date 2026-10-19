El Municipio de Quilmes anuncio que el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires inició la construcción del nuevo edificio del Centro Integral de Salud, Diagnóstico y Rehabilitación Dr. Julio Méndez, ubicado en 9 de Julio 264, de Bernal, una obra que permitirá fortalecer el sistema de salud del distrito y mejorar la atención de las vecinas y vecinos.

Los trabajos comenzaron el 5 de octubre y comprenden la intervención de todo el predio, incluida el área de Acceso e Inclusión en Salud, donde se realizan los trámites vinculados con discapacidad. El proyecto contempla la demolición de las antiguas instalaciones del Centro Integral de Diagnóstico y Rehabilitación y la construcción de nuevos espacios para ampliar la capacidad de atención y dar respuesta a la creciente demanda sanitaria.

Con una inversión provincial de $3.693.120.344,26 y un plazo de ejecución previsto de 360 días corridos, el nuevo edificio contará con infraestructura moderna para diagnóstico y rehabilitación. Además, incorporará un área destinada a las oficinas de discapacidad, con mejores condiciones para la atención de las personas con discapacidad del distrito.

Durante el período de obra, los profesionales del centro brindarán atención en distintos efectores de salud de Quilmes.

Por su parte, el personal de la oficina de Discapacidad ya se encuentra atendiendo al público para brindar asesoramiento sobre el Certificado Único de Discapacidad (CUD), en la Secretaría de Salud, ubicada en el primer piso del Palacio Municipal, sito en Alberdi 500, de lunes a viernes de 9 a 13.