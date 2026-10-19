Ante los reiterados hechos de inseguridad registrados en la autopista Buenos Aires–La Plata, que ponen en riesgo la integridad de quienes transitan diariamente por esta vía, la Municipalidad de Quilmes reclamó a la Provincia más seguridad.

Ante esta situación, el Municipio se ha comunicado con las autoridades de AUBASA para solicitar que se articule con las fuerzas de seguridad una mayor presencia policial, se refuercen los patrullajes y se disponga la inmediata reposición de la valla perimetral a lo largo de la traza, particularmente en los sectores donde fue retirada o se encuentra dañada.

"Resulta indispensable adoptar medidas urgentes que permitan prevenir nuevos hechos y garantizar condiciones seguras de circulación para las vecinas, los vecinos y todas las personas que utilizan la autopista", expresaron.