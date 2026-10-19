Lanús Gobierno continúa con la ejecución del Plan de Pavimentación en cada una de las localidades del distrito, con la finalidad de mejorar la circulación vehicular, peatonal y la calidad de vida de los vecinos y de las vecinas. En ese marco, recientemente se concretaron distintas acciones en Gerli.

Los trabajos incluyeron tareas de bacheo con material asfáltico, hormigón y tomado de juntas en calles como Guidi y Bolaños, Blanco Encalada y Guidi y Bolaños y Ferré, entre otras zonas. En esta etapa se prevé alcanzar más de 130 intervenciones de las mencionadas características en los barrios Villa Angélica y Villa General Belgrano.

Vale destacar que, diariamente, se desarrollan 11 frentes de obra a lo largo y ancho del distrito: tres de cuadras completas, cuatro de bacheo, dos de tomado de juntas, uno de reconstrucción de cordones y otro de preparación de suelos.

Cabe recordar que el Plan de Pavimentación 2024 - 2027 contempla la ejecución de obras de asfalto en 800 cuadras completas, al igual que 2.000 intervenciones de bacheo en los diversos barrios de la ciudad.