Don Box, la empresa argentina líder y pionera en el alquiler de bauleras privadas, continúa consolidando su crecimiento con un ambicioso plan de expansión que contempla la apertura de 40 nuevas sucursales en los próximos diez años. Como parte de este proceso, la compañía inauguró durante 2025 tres nuevos centros de almacenamiento, entre ellos su primera sede en Quilmes, marcando un paso estratégico en su llegada al sur del Gran Buenos Aires.

Actualmente, Don Box cuenta con nueve sucursales y más de 6.500 bauleras distribuidas entre la Ciudad de Buenos Aires, con sedes en Núñez, Palermo, Saavedra, Villa Urquiza, Agronomía y Almagro, y otras ubicadas en Tigre, Quilmes y Córdoba Capital. En 2024, la compañía decidió transformar su modelo histórico de crecimiento e incorporar inversores privados para acelerar la apertura de nuevas sucursales, una estrategia que también impulsó su evolución de marca: tras casi 80 años de trayectoria como Depósito Belgrano, pasó a llamarse Don Box, acompañando una visión de expansión más allá de CABA.

La sucursal de Don Box en Quilmes está ubicada en el Parque Industrial de Bernal y fue diseñada para responder a la creciente demanda de soluciones de almacenamiento en la Zona Sur del Gran Buenos Aires. Cuenta con 800 bauleras totalmente cerradas, destinadas tanto a particulares como a empresas, en instalaciones 100% libres de humedad y equipadas con sistemas de seguridad que incluyen vigilancia las 24 horas, cámaras, alarmas y red contra incendios. Además, ofrece acceso vehicular para autos y camiones, áreas de carga y descarga cubiertas internas y acceso libre sin turno previo, brindando una alternativa práctica, segura y flexible para guardar muebles, documentación, mercadería o equipamiento.

“Quilmes es una plaza con un enorme potencial. Se trata de una ciudad con una gran densidad poblacional y una intensa actividad económica, factores que generan una necesidad creciente de soluciones de almacenamiento. Además, identificamos una oportunidad muy clara: desde La Plata hasta Avellaneda no existe una oferta comparable de self storage. Ese escenario, lejos de llevarnos a una posición de comodidad, nos impulsa a elevar los estándares del servicio y a sentar las bases de lo que entendemos será el desarrollo del mercado en toda la Zona Sur”, afirma Marcelo Fraschina, CEO y socio de Don Box.

La empresa proyecta sumar 2.500 nuevas bauleras en los próximos dos años y avanza en la búsqueda de espacios para continuar creciendo, con foco en el AMBA, ciudades estratégicas de la provincia de Buenos Aires como Mar del Plata y Bahía Blanca, y grandes centros urbanos del interior del país, entre ellos Rosario, Santa Fe y Mendoza.

“El self storage tiene todavía muchísimo potencial para crecer en Argentina. Es un servicio que está muy desarrollado en el exterior, acá todavía se está construyendo la categoría. Nuestro desafío es acercar esta solución a más personas y empresas, y para eso la cercanía es fundamental. El nuevo esquema de inversión nos permite acelerar un crecimiento que durante muchos años hicimos reinvirtiendo prácticamente todo lo que generaba la compañía”, señala Federico Gentile, socio fundador de Don Box.

La apertura de la sucursal de Quilmes, ubicada en la calle Tomás Espora 100, representó un hito en la estrategia de crecimiento de la compañía, que busca acercar soluciones de almacenamiento seguras, flexibles y accesibles tanto a particulares como a comercios y profesionales. La elección de la ciudad responde a su relevancia dentro del corredor sur del AMBA, una zona con alta densidad poblacional y una creciente demanda de espacios para guardar mercadería, documentación, equipamiento y pertenencias personales.

De cara a los próximos años, la compañía proyecta seguir expandiendo su presencia tanto en nuevos corredores del Área Metropolitana de Buenos Aires como en ciudades del interior del país con fuerte actividad comercial y desarrollo urbano, impulsando un mercado que ya se encuentra plenamente consolidado a nivel internacional y que presenta un importante potencial de crecimiento en Argentina. La puesta en marcha de cada nueva sucursal requiere una inversión estimada de USD 900.000, aunque el monto varía según el inmueble, su superficie y las características de cada proyecto. De concretarse el plan previsto, la inversión acumulada superaría los USD 40 millones durante la próxima década.

Un negocio que responde a nuevas necesidades de espacio

El concepto de self storage consiste en el alquiler flexible de espacios privados destinados a guardar pertenencias durante el tiempo que cada cliente necesita. A diferencia de un depósito tradicional, el usuario dispone de una baulera individual y puede acceder a ella para ingresar o retirar elementos sin necesidad de coordinar previamente.

En mercados más desarrollados, el self storage constituye una industria ampliamente consolidada. Estados Unidos cuenta con más de 64.000 centros de self storage, según datos de la Self Storage Association (SSA). La dimensión que alcanzó la industria en Estados Unidos es tal que existen más centros de self storage que locales de McDonald’s y Starbucks juntos. En España, un mercado de escala poblacional comparable con la Argentina, el sector alcanza los 2 millones de m² destinados a self storage y se posiciona como el cuarto mercado más grande de Europa por superficie, de acuerdo con el European Self Storage Industry Report 2025, elaborado por FEDESSA, la Federación Europea de Asociaciones de Self Storage, junto con la consultora inmobiliaria global CBRE. Frente a esta escala internacional, en Argentina el segmento todavía se encuentra en una etapa incipiente, lo que evidencia el amplio margen de desarrollo que presenta el mercado local.

La demanda abarca perfiles muy diferentes: particulares que buscan espacios durante mudanzas, refacciones, separaciones, sucesiones o cambios hacia viviendas más pequeñas; emprendedores y comercios que almacenan stock y herramientas; y empresas que guardan mobiliario, documentación o materiales de marketing u otros elementos vinculados con su operación.

“Hoy el problema de espacio atraviesa tanto a una familia como a un emprendedor o una empresa. Las viviendas tienden a optimizar cada vez más los metros cuadrados y, al mismo tiempo, los pequeños negocios necesitan soluciones flexibles para manejar stock sin asumir el costo de un depósito tradicional. La baulera aparece justamente en ese punto: permite contratar únicamente el espacio que se necesita y durante el tiempo que se necesita”, agrega Gentile.

El modelo de Don Box combina espacios privados, infraestructura y servicios diseñados para facilitar el almacenamiento, con sucursales estratégicamente ubicadas y estándares de seguridad, accesibilidad y atención orientados a simplificar la experiencia del cliente.

Acerca de Don Box

Don Box es una empresa argentina especializada en el alquiler de bauleras privadas y soluciones de self storage. Sus inicios fueron en 1947, cuando comenzó a operar como guardamuebles en Núñez, bajo el nombre de Depósito Belgrano. Actualmente cuenta con nueve sucursales ubicadas en CABA, Tigre, Quilmes y Córdoba Capital, administra más de 6500 bauleras y tiene 50 colaboradores. La compañía, liderada por Federico Gentile y Marcelo Fraschina, se encuentra desarrollando un plan de expansión con el objetivo de ampliar su presencia en distintas ciudades del país. Para más información https://donbox.com.ar/