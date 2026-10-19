Como cada 17 de Octubre, el Partido Justicialista de Berazategui conmemoró el Día de la Lealtad Peronista con un emotivo acto. Esta vez, fue en el espacio dedicado a la memoria de Juan José Mussi, ubicado en el Cementerio Parque Municipal. Estuvo encabezado por el intendente y presidente del Consejo del PJ local, Carlos Balor.

Allí, Balor remarcó: “Hoy ocupo este lugar por decisión de Juan José Mussi. En seis Elecciones seguidas, él me puso a su lado como primer concejal. Seamos leales a lo que él quería para Berazategui y a lo que no quería para Berazategui. Yo soy leal a Mussi y no le voy a fallar a ningún compañero, porque él me enseñó eso”.

En el mismo sentido, el Titular del PJ berazateguense subrayó: “Quiero que lleguemos todos juntos al año que viene. Que, desde el cielo, Mussi vea que podemos retener este Municipio”.

La ceremonia contó, además, con la proyección de un video alusivo al 17 de Octubre, enfocado en la figura de Mussi, y reunió a destacados dirigentes, militantes y representantes de movimientos sociales locales.