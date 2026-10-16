La Departamental Quilmes dispuso cambios en seccionales clave y en la cúpula de seguridad del distrito. Se renovaron las conducciones de Quilmes Centro, Solano, Bernal Oeste, Barrio Parque Bernal y Calchaquí, mientras que se ratificó a cinco comisarios para dar continuidad operativa.

La Jefatura Departamental de Seguridad Quilmes implementó una reestructuración de mandos en dependencias policiales del distrito, dispuesta por el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires.

La medida contempla el relevo de titulares en cinco seccionales, cambios en la conducción del Comando de Patrullas y en la Subestación Departamental, y la continuidad de los jefes en otras cinco comisarías.

Las comisarías con nuevos titulares son:

- Comisaría Quilmes 1ª (Centro): Subcomisario Ariel Rodolfo Costilla Rojas.

- Comisaría Quilmes 4ª (San Francisco Solano): Comisario Eduardo Adolfo Radman.

- Comisaría Quilmes 7ª (Bernal Oeste): Subcomisario Víctor Hugo Peláez Morato.

- Comisaría Quilmes 8ª (Barrio Parque Bernal): Subcomisario Lucas Emanuel Bidegorry.

- Comisaría Quilmes 9ª (Barrio Parque Calchaquí): Subcomisaria Marina Noemí Ferrerín.

Cambios en la conducción central

- Subestación Departamental Quilmes: asume el Comisario Inspector Hernán Rafael Biondi. El saliente, Comisario Inspector Marcelo Aranda, pasará al área de Participación Ciudadana para articular con referentes barriales.

- Comando de Patrullas Quilmes: queda a cargo del Comisario Patricio Rubén García Salatino. El saliente, Comisario Inspector Darío Sebastián Barberis, cumplirá funciones como jefe de turno nocturno en la Departamental.

Continuidad en cinco seccionales

- Comisaría 2ª de Bernal: Comisario Hugo Monteneri.

- Comisaría 3ª de Quilmes Oeste: Subcomisario Julio Abellán.

- Comisaría 5ª de La Cañada: Subcomisario Carlos Aranda.

- Comisaría 6ª de Ezpeleta: Subcomisario Jerónimo Gómez.

- Comisaría 10ª de Don Bosco: Subcomisario David Padula.