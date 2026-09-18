Un conductor de 53 años, domiciliado en San Martín, fue infraccionado tras dar positivo en un control de alcoholemia realizado en la Autopista Buenos Aires - La Plata, a la altura de Dock Sud.

El test arrojó 1,09 g/l de alcohol en sangre, muy por encima del límite permitido. En la provincia de Buenos Aires rige la ley de Alcohol Cero al volante.

Al ser notificado del resultado, el hombre intentó justificarlo con una insólita explicación ante la agente que realizaba el operativo: _“Es Listerine, señorita, puede ser por el enjuague bucal”.

La frase recordó inevitablemente al ex DT Carlos Salvador Bilardo y su célebre “Es Gatorade, señorita. pronunciada años atrás en un contexto futbolístico.

Más allá del intento de excusa, los agentes labraron el acta de infracción correspondiente y le impidieron continuar conduciendo, como establece la normativa vigente para estos casos.