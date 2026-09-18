El Concejo Deliberante de Quilmes tratará la autorización de la venta directa de vehículos y rodados pertenecientes a la flota municipal. Hecho que hizo ruido en los ediles de la oposición, por lo que se presume que habrá un fuerte debate este martes en el recinto del HCD.

En su articulado de la ordenanza, se establece: “ARTICULO 1°: AUTORIZASE la venta directa de los vehículos y rodados pertenecientes a la Flota Municipal de la Municipalidad de Quilmes, cuya identificación se detalla en el ANEXO I de la presente Ordenanza.

ARTICULO 2°: AUTORIZASE al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir el correspondiente Convenio de venta directa de los vehículos y rodados pertenecientes a la Flota Municipal de la Municipalidad de Quilmes, cuya identificación se detalla en el ANEXO I así como a realizar todos los actos propendiendo a dicho fin.

ARTICULO 3°: AUTORIZASE a la Contaduría General de la Municipalidad de Quilmes, por intermedio del Departamento de Bienes Patrimoniales, a dar de BAJA del Patrimonio Municipal a los vehículos y rodados cuya disposición se efectuó en virtud del Artículo precedente, y que se detallan en el ANEXO I de la presente Ordenanza.”.

El martes será tratado en el recinto junto a otros proyectos y declaraciones de interés municipal.

Destacar que los vehículos a venderse están abandonados y no tienen utilidad por distintas situaciones o afecciones, lo que definieron como "chatarra",